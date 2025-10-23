Előre érdemes állítani vagy hátra? Örök vita, ahol mindenki mást akar

Az Európai Unióban évek óta tart a vita az óraátállítás megszüntetéséről, de a folyamat továbbra is elakad. Bár a Európai Parlament már 2019-ben megszavazta a nyári és téli időszámítás váltakozásának eltörlését, az uniós tagállamok azóta sem jutottak közös nevezőre. A European Newsroom információi szerint a kérdés nemcsak technikai, hanem gazdasági és politikai érdekek ütközéséről is szól.

Az óraátállítás kérdése továbbra is megosztja az uniós tagállamokat

Az óraátállítás kérdése megosztja Európát

A döntés értelmében minden tagország maga választhatná ki, hogy a nyári vagy a téli időszámítást tenné állandóvá. Ez viszont az EU belső piacán súlyos problémákhoz vezethet: ha a szomszédos országok más időzónát alkalmaznak, az zavarokat okozna a közlekedésben, kereskedelemben és gazdasági koordinációban. Éppen ezért a tagállamok és a Tanács azóta is halogatják a végső határozatot.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök újra felvetette, hogy az EU törölje el a nyári és téli időszámítást. A spanyol kormány azt szeretné, ha a kérdés ismét napirendre kerülne az uniós miniszterek luxembourgi ülésén, és az EU végre betartaná 2018-as ígéretét, vagyis megszűnne az évi kétszeri óraátállítás – írja a Politico.eu.

Gazdasági és társadalmi érvek

A nyári időszámítás bevezetésének eredeti célja – az energia-megtakarítás – ma már alig mérhető. A modern világítás és fűtésrendszerek miatt az óraátállítás hatása minimális, miközben egészségügyi és gazdasági hátrányok egyre nyilvánvalóbbak.

Kutatások szerint az óraátállítást követő napokban nő a közúti balesetek, a szívinfarktus és a munkahelyi hibák száma.

Politikai patthelyzet az EU-ban

A déli országok inkább a nyári idő mellett érvelnek, mert tovább marad világos esténként, ami a turizmusnak kedvez. Az északi tagállamok viszont a téli időt támogatják, mert az jobban igazodik a természetes fényviszonyokhoz.

Az uniós döntéshozatal így megrekedt: a Tanács nem kívánja napirendre venni a kérdést mindaddig, amíg a tagállamok nem alakítanak ki közös álláspontot. A politikai megosztottság miatt pedig az óraátállítás minden évben tovább folytatódik – annak ellenére, hogy a lakosság többsége eltörölné.

