Minden az óraátállításról: múlt, jelen és a bizonytalan jövő Európában

Az óraátállítás gondolata már a XIX. században felmerült, de csak az első világháború idején, 1916-ban vezették be először Németországban az energiamegtakarítás érdekében. A cél az volt, hogy a hosszabb nyári nappalok fényét jobban kihasználják, és kevesebb mesterséges világításra legyen szükség.

A természetes fényhez való igazodás érdekében egyre többen támogatják az állandó időszámítást az óraátállítás helyett

Fotó: Unsplash

Az óraátállítás múltja Magyarországon

Magyarországon először 1916-ban állították át az órákat, de a rendszer csak időszakosan működött. Újra bevezették 1941 és 1949, valamint 1954 és 1957 között, majd 1980-tól vált állandóvá. Azóta minden évben kétszer módosítjuk az időt: a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, míg a téli időszámítás október utolsó vasárnapjától lép életbe.

Nyári vagy téli idő? Kinek mi az előnyösebb?

A téli időszámítás a természetes nappali ciklushoz igazodik, ezért orvosilag egészségesebbnek tartják. A nyári idő viszont hosszabb világos estéket, több szabadidős tevékenységet és jobb hangulatot biztosít – ami gazdasági és társadalmi szempontból kedvező. Az ideális megoldás a kettős váltás megszüntetése lenne, hiszen a gyakori átállás többet árt, mint használ.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök újra felvetette, hogy az EU törölje el a nyári és téli időszámítást. A spanyol kormány azt szeretné, ha a kérdés ismét napirendre kerülne az uniós miniszterek luxembourgi ülésén, és az EU végre betartaná 2018-as ígéretét, vagyis megszűnne az évi kétszeri óraátállítás – írja a Politico.eu.

Az óraátállítás hatása az egészségre

Az emberi szervezet belső órája – a cirkadián ritmus – kulcsszerepet játszik az alvás, a hormonháztartás és a szív működésének szabályozásában. A tavaszi óraátállítás során elveszített egy óra alvás fokozott terhelést jelent a szervezetnek: a vérnyomás megemelkedhet, a pulzus gyorsul, és a test stresszreakcióval próbál alkalmazkodni.

A legtöbb kutató szerint az állandó téli időszámítás lenne a legkedvezőbb az emberi szervezet számára, hiszen ez követi leginkább a Nap járását és a természetes biológiai ritmust.

Gazdasági és társadalmi érvek a váltás mellett és ellen

Az óraátállítás bevezetésének eredeti célja az energia-megtakarítás volt, de a modern technológia korában ez az előny már elenyésző. A LED-világítás, a hatékony fűtés és hűtés miatt a tényleges energiamegtakarítás gyakorlatilag kimutathatatlan. Ezzel szemben a hátrányok egyre nyilvánvalóbbak: az átállás megzavarja a napi ritmust, rontja a koncentrációt és növeli a munkahelyi hibák, valamint a közúti balesetek kockázatát. A déli országok, például Olaszország vagy Spanyolország, a nyári időszámítás mellett érvelnek, mert az hosszabb nappalokat és élénkebb turizmust hoz. Az északi államok viszont a téli időt támogatják, mivel az jobban igazodik a természetes fényviszonyokhoz.