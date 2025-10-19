Hírlevél

időszámítás

Megosztó téma: érdemes még átállítani az órát?

Ahogyan minden évben, az interneten idén is parázs vita kerekedett. Arról szócsatáztak a kommentelők, hogy maradjon-e a nyári vagy a téli időszámítás, vagy véglegesen döntsenek az óraátállítás kérdésében. A téma mindig megosztja az embereket, és úgy tűnik, idén sem történt ez másként.
Az óraátállítás minden évben vitát vált ki a közvéleményben, hiszen az emberek eltérően érzékelik annak előnyeit és hátrányait. A nyári időszámítás a hosszabb, világos estéket szolgálja, míg a téli időszámítás a reggeli fényviszonyokat helyezi előtérbe. Számos kutatás vizsgálta a rendszer egészségre és energiatakarékosságra gyakorolt hatását, ám a vélemények továbbra is megoszlanak.

óraátállítás, óra
Az óraátállítás minden évben vitát szít
Fotó: Pexels

Sokan az állandó időszámítás mellett érvelnek, mivel a gyakori átállítás megzavarhatja a biológiai órát és a napi ritmust, míg mások a nyári vagy téli időszámítás megszokott előnyeit tartják fontosnak - számol be a FEOL.hu.

Óraátállítás: tavaszi vagy téli maradjon?

A hozzászólók többsége érvel az egyik vagy másik rendszer mellett. Akadtak azonban olyanok is, akik már belefáradtak a vitába, és inkább azt szeretnék, ha végre maradna egy állandó időszámítás, akár a téli, akár a nyári. 

Mások humorral közelítették meg a kérdést: 

A nyárihoz képest tekerjük előre az órát tavasszal, akkor nyáron este 10-kor is világos lenne!

A hozzászólások között feltűnt az is, aki mindössze annyit írt: 

tavaszi

– rövid, de határozott vélemény, amely jól mutatja, mennyire szubjektív és személyes kérdés az óraátállítás. Bár a vita évről évre megismétlődik, a végső döntés sokakat még mindig várakozásra kényszerít.

 

