Téli vagy nyári időszámítás? Szakértők mondták ki, melyik tesz jót nekünk igazán!

Az időszámítás két típusa a téli (standard) és a tavaszi (nyári) időszámítás. A nyári idő bevezetésével az órát egy órával előrébb állítjuk, így az esti órákban több természetes fény jut. A téli idő ezzel szemben a Nap járásához igazodik, és a természetes napi ritmust követi. Az óraátállítás éppen e két rendszer közötti váltást jelenti, amely minden évben megosztja a közvéleményt. De vajon melyik időszámítás illeszkedik jobban a mindennapi életünkhöz?

Az óraátállítás évente kétszer befolyásolja napi ritmusunkat

Óraátállítás: mikor járunk jobban?

A Current Biology folyóiratban megjelent tanulmány szerint egészségügyi szempontból a téli (standard) idő mellett érvel, mert az felel meg leginkább az emberi biológiai órának. Gazdasági és életmódbeli szempontból viszont a tavaszi (nyári) időszámítás előnyösebb: több esti világosság, több szabadidős lehetőség és jobb hangulat.

A választ tehát az határozza meg, hogy a társadalom az egészséget vagy a gazdasági aktivitást részesíti előnyben. A kutatók abban egyetértenek, hogy a gyakori óraátállítás megszüntetése lenne a legkedvezőbb megoldás.

