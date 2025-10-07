Szégyen! Orbán Viktor reagált az EP döntésére

Korábban megírtuk, hogy az Európai Parlament döntést hozott Magyar Péter ügyében: a képviselők nem függesztették fel a Tisza Párt elnökének mentelmi jogát. Magyar ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es diszkóbotrány után, amikor egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, majd annak telefonját a Dunába dobta.

A Legfőbb Ügyészség kérte a mentelmi jog felfüggesztését, de a brüsszeli eljárás hónapokig húzódott. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője korábban úgy fogalmazott, hogy

a „Weber-féle nagykoalíció” összezárt Magyar Péter védelmében, és szándékosan lassítja az eljárást. Hozzátette: az Európai Néppárt és vezetője, Manfred Weber együttműködik a Tisza Párt elnökével a felelősségre vonás elodázása érdekében.

A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen! – reagált Orbán Viktor a Facebook-oldalán az EP döntésére.