Orbán Viktor egy mondattal földbe döngölte Magyar Péter háborús menetét

Orbán Viktor rövid, de annál hatásosabb Facebook-posztban reagált a Tisza Párt csütörtöki felvonulására.

Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszéde a Kossuth téren

Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!

– írta a miniszterelnök, mellékelve egy légi felvételt, amelyen jól látszik a különbség a két rendezvény résztvevői között.

Óriási kontraszt a tömegek között – Orbán Viktor képe mindent elmond

A képen a Békemenet hatalmas tömege vonul az Andrássy úton, míg a Tisza Párt rendezvényén alig néhány száz ember lézeng. A poszt villámgyorsan terjedt, több tízezer reakció és megosztás érkezett rá rövid idő alatt.