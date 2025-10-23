Orbán Viktor egy mondattal földbe döngölte Magyar Péter háborús menetét

A miniszterelnök a nemzeti ünnep után sem hagyta szó nélkül a Tisza Párt rendezvényét. Orbán Viktor egyetlen mondattal és egy látványos légi felvétellel üzent a háborúpárti menet szervezőinek.
Orbán Viktor rövid, de annál hatásosabb Facebook-posztban reagált a Tisza Párt csütörtöki felvonulására.
Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!
– írta a miniszterelnök, mellékelve egy légi felvételt, amelyen jól látszik a különbség a két rendezvény résztvevői között.
Óriási kontraszt a tömegek között – Orbán Viktor képe mindent elmond
A képen a Békemenet hatalmas tömege vonul az Andrássy úton, míg a Tisza Párt rendezvényén alig néhány száz ember lézeng. A poszt villámgyorsan terjedt, több tízezer reakció és megosztás érkezett rá rövid idő alatt.
