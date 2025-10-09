„Viszlát, Salgótarján!” – folytatja közös turnéját Orbán Viktor és Lázár János

„Viszlát, Salgótarján, irány Eger!” – írta Lázár János közösségi oldalán, ahol egy rövid videót is megosztott az egynapos országjárásról. Orbán Viktor a saját bejegyzésében annyit tett hozzá: „Jó volt veletek!”, majd közölte, hogy a következő úti cél Eger lesz.

Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban

Fotó: Facebook/Orbán Viktor / Facebook/Orbán Viktor

Egy meglepetés is várható: Orbán Viktor és Lázár János bejárja a Keletet

A Magyar Nemzet értesülései szerint a kormányfő és Lázár János közös turnéja nemcsak találkozókat és helyszíni bejárásokat tartalmaz, hanem egy különleges bejelentést is tartogat. A részleteket egyelőre nem árulták el, de a közösségi médiában már most nagy az érdeklődés a turné iránt.