Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kemény kijelentés: Zelenszkij elvesztette a józan eszét

Orbán Viktor

„Viszlát, Salgótarján!” – folytatja közös turnéját Orbán Viktor és Lázár János

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A keleti országrészben tart közös turnét a miniszterelnök, valamint az építési és közlekedési miniszter. Orbán Viktor és Lázár János a napot egy benzinkúti találkozóval és kávéval kezdték, majd elindultak Salgótarjánból Eger felé, ahol egy meglepetéssel is készülnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorkormányfőLázár Jánosbeszédnap

„Viszlát, Salgótarján, irány Eger!” – írta Lázár János közösségi oldalán, ahol egy rövid videót is megosztott az egynapos országjárásról. Orbán Viktor a saját bejegyzésében annyit tett hozzá: „Jó volt veletek!”, majd közölte, hogy a következő úti cél Eger lesz.

Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban
Fotó: Facebook/Orbán Viktor / Facebook/Orbán Viktor

Egy meglepetés is várható: Orbán Viktor és Lázár János bejárja a Keletet

A Magyar Nemzet értesülései szerint a kormányfő és Lázár János közös turnéja nemcsak találkozókat és helyszíni bejárásokat tartalmaz, hanem egy különleges bejelentést is tartogat. A részleteket egyelőre nem árulták el, de a közösségi médiában már most nagy az érdeklődés a turné iránt.

Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban, OrbánViktor, LázárJános, Salgótarján, 2025.10.09.
Galéria: Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban
1/17
Orbán Viktor és Lázár János Salgótarjánban

Orbán Viktor sűrű nap elé néz, hiszen a tervek szerint a mai program után még meg kell írnia beszédét is, amelyet péntek reggel Kolozsváron mond majd el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség gyűlésén. A kormányfő korábban tréfásan megjegyezte: valószínűleg éjszaka fogja megírni a szöveget.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!