Már csak egy hét, és tárgyalóasztalhoz ül Trump és Orbán Viktor

Videót osztott meg a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, abból az alkalomból, hogy nemsokára találkozik az Amerikai Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök vendége lesz november 7-én a washingtoni Fehér Házban. A találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimeneteléről is tárgyalnak.
Orbán Viktor Donald Trumppal fog tárgyalni
Jövő héten találkozom Trump elnökkel. Tárgyalunk a békéről és a magyaroknak fontos gazdasági kérdésekről is
– írta bejegyzésében a magyar miniszterelnök.
