miniszterelnök

Meglepetésre készül Orbán Viktor – videó készült a benzinkúti találkozóról

Vidám pillanatokkal indult a miniszterelnök keleti turnéja. Orbán Viktor és Lázár János egy benzinkúton futottak össze, mielőtt közösen útnak indultak, hogy bejárják a keleti országrészt. A kormányfő a találkozásról videót is megosztott a közösségi oldalán, amelyben egy váratlan bátorítást is kapott egy vásárlótól.
miniszterelnök benzinkút Lázár János

A Magyar Nemzet értesülései szerint Orbán Viktor és az építési és közlekedési miniszter, Lázár János Salgótarjánba és Egerbe látogatnak, ahol több programon is részt vesznek, és egy meglepetést is ígértek. A miniszterelnök reggel egy benzinkúton vette fel Lázárt, majd egy kávé mellett beszélgettek, mielőtt folytatták volna az országjárást.

Orbán Viktor és Lázár János közös országjárásra indult 
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Orbán Viktor éjszaka írja a beszédét

A miniszterelnök a videóban elárulta, hogy péntek reggel Kolozsváron mond majd beszédet, ám egyelőre még nem készült el vele. Tréfásan hozzátette: „Majd éjszaka megírom.”

Galéria: Orbán Viktor és Lázár János közös országjárásra indult
A felvételen látszik, ahogy a kormányfőt egy benzinkúti vásárló is megszólítja, és néhány bátorító szóval biztatja: „Tartson ki, miniszterelnök úr, mi mindig Ön mellett állunk!”

Lázár János szintén megosztotta a közös út első pillanatait, „Bejárjuk a keletet – egynapos turné Orbán Viktorral” felirattal. A képek és videók tanúsága szerint a hangulat oldott és közvetlen, a kávézás közben a két politikus vidáman egyeztetett a napi programról.

@viktor_a_tiktokon Stopposok kíméljenek! - végül elvittem 😎 #orbanviktor #miniszterelnok #LázárJános #benzinkút #stoppos ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon
