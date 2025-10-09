Meglepetésre készül Orbán Viktor – videó készült a benzinkúti találkozóról

A Magyar Nemzet értesülései szerint Orbán Viktor és az építési és közlekedési miniszter, Lázár János Salgótarjánba és Egerbe látogatnak, ahol több programon is részt vesznek, és egy meglepetést is ígértek. A miniszterelnök reggel egy benzinkúton vette fel Lázárt, majd egy kávé mellett beszélgettek, mielőtt folytatták volna az országjárást.
Orbán Viktor éjszaka írja a beszédét
A miniszterelnök a videóban elárulta, hogy péntek reggel Kolozsváron mond majd beszédet, ám egyelőre még nem készült el vele. Tréfásan hozzátette: „Majd éjszaka megírom.”
A felvételen látszik, ahogy a kormányfőt egy benzinkúti vásárló is megszólítja, és néhány bátorító szóval biztatja: „Tartson ki, miniszterelnök úr, mi mindig Ön mellett állunk!”
Lázár János szintén megosztotta a közös út első pillanatait, „Bejárjuk a keletet – egynapos turné Orbán Viktorral” felirattal. A képek és videók tanúsága szerint a hangulat oldott és közvetlen, a kávézás közben a két politikus vidáman egyeztetett a napi programról.