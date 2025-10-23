Könnyítés jön az öröklésben – soha nem volt még ilyen gyors az ügyintézés

Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 2026 elejétől automatikus tulajdonjog-átvezetés lép életbe az öröklés során. Ez azt jelenti, hogy az örökösöknek többé nem kell külön kérvényezniük a földhivatali átvezetést, a közjegyző a hagyatéki eljárás lezárultával automatikusan továbbítja az adatokat. A Sonline információi szerint ez megszünteti a hónapokig tartó várakozást és az elhúzódó ügyintézést.

Új öröklési rendszer: kevesebb papírmunka, gyorsabb ügyintézés (illusztráció)

Fotó: Unsplash

További újítás, hogy a közös tulajdon megszüntetése is egyszerűsödik. Ha az örökösök egyetértenek, az ingatlant azonnal el lehet adni, és a vételárat arányosan felosztani. Ezzel elkerülhetők a hosszadalmas közös tulajdonrendezési eljárások.

Az öröklés gyakori problémái

A TEOL információi szerint a holtig tartó haszonélvezeti jog egyre gyakrabban okoz konfliktust az örökösök és a haszonélvező között. A jog lényege, hogy valaki más tulajdonában álló ingatlant birtokolhat és használhat, miközben a tulajdonos nem élhet vele szabadon.

Ez a jog azonban többféleképpen megszüntethető. Először is, ha a haszonélvező elhalálozik, a jog automatikusan megszűnik, és a tulajdoni lapról a földhivatal törli – az eljárás díjmentes. Szintén megszűnik a haszonélvezet, ha az ingatlan megsemmisül, például tűzvész esetén.

A másik lehetőség, ha a haszonélvező önként lemond a jogról. Ehhez ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozat szükséges, amelyet a földhivatalba kell benyújtani. Ha a lemondás ingyenes, nem kell a tulajdonos beleegyezése.

Az új szabályozások célja, hogy az öröklés során kevesebb legyen a jogilag vitás helyzet, és az ingatlanok sorsa gyorsabban rendeződjön. Az automatikus tulajdonjog-átvezetés és az online hagyatéki eljárás egyszerűbbé teszi a folyamatot, míg a haszonélvezeti jog megszüntetésének lehetősége megkönnyíti az örökösök számára az ingatlan hasznosítását.

