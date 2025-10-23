Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
öröklés

Könnyítés jön az öröklésben – soha nem volt még ilyen gyors az ügyintézés

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az öröklés 2026-tól egyszerűbbé és átláthatóbbá válik Magyarországon. Az öröklés terén jelentős változások jönnek: a tulajdonjog-átvezetés automatikussá válik, és a holtig tartó haszonélvezeti jog megszüntetése is könnyebben megoldható. A kormány által bejelentett módosítások célja a hagyatéki ügyintézés felgyorsítása és az örökösök adminisztratív terheinek csökkentése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
öröklésúj szabályokingatlan

Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 2026 elejétől automatikus tulajdonjog-átvezetés lép életbe az öröklés során. Ez azt jelenti, hogy az örökösöknek többé nem kell külön kérvényezniük a földhivatali átvezetést, a közjegyző a hagyatéki eljárás lezárultával automatikusan továbbítja az adatokat. A Sonline  információi szerint ez megszünteti a hónapokig tartó várakozást és az elhúzódó ügyintézést.

szerződés, örökös, öröklés
Új öröklési rendszer: kevesebb papírmunka, gyorsabb ügyintézés (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A közjegyzői hivatalok emellett országos elektronikus adatbázisban jegyzik be a hagyatéki iratokat, így az örökösök online is hozzáférhetnek minden dokumentumhoz. Ez különösen azok számára előnyös, akik külföldön élnek vagy nem tudják személyesen intézni az ügyeket.

További újítás, hogy a közös tulajdon megszüntetése is egyszerűsödik. Ha az örökösök egyetértenek, az ingatlant azonnal el lehet adni, és a vételárat arányosan felosztani. Ezzel elkerülhetők a hosszadalmas közös tulajdonrendezési eljárások.

Az öröklés gyakori problémái

A TEOL információi szerint a holtig tartó haszonélvezeti jog egyre gyakrabban okoz konfliktust az örökösök és a haszonélvező között. A jog lényege, hogy valaki más tulajdonában álló ingatlant birtokolhat és használhat, miközben a tulajdonos nem élhet vele szabadon.

Ez a jog azonban többféleképpen megszüntethető. Először is, ha a haszonélvező elhalálozik, a jog automatikusan megszűnik, és a tulajdoni lapról a földhivatal törli – az eljárás díjmentes. Szintén megszűnik a haszonélvezet, ha az ingatlan megsemmisül, például tűzvész esetén.

A másik lehetőség, ha a haszonélvező önként lemond a jogról. Ehhez ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozat szükséges, amelyet a földhivatalba kell benyújtani. Ha a lemondás ingyenes, nem kell a tulajdonos beleegyezése.

Az új szabályozások célja, hogy az öröklés során kevesebb legyen a jogilag vitás helyzet, és az ingatlanok sorsa gyorsabban rendeződjön. Az automatikus tulajdonjog-átvezetés és az online hagyatéki eljárás egyszerűbbé teszi a folyamatot, míg a haszonélvezeti jog megszüntetésének lehetősége megkönnyíti az örökösök számára az ingatlan hasznosítását.

Ez történik az elhunyt vagyonával, ha nincs törvényes örökös. Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!