A gazdik többsége nem tudja: az őszi kutyasétáltatás életveszélyes is lehet

Az őszi kutyasétáltatás veszélyei sok gazdi számára láthatatlanok maradnak, pedig ilyenkor a természet tele van olyan növényekkel és gyümölcsökkel, amelyek komoly mérgezést vagy állatbetegséget okozhatnak. A lehullott gesztenye, a penészes dió, a romlott alma vagy akár egy mérgező gomba is veszélyt jelenthet, ha a kutya megeszi séta közben. A fertőzött pocsolyák és a nedves avar pedig könnyen okozhatnak fertőzést, ami akár tüdőgyulladáshoz is vezethet, ezért a kutyatulajdonosoknak különösen figyelmesnek kell lenniük ősszel – írja a ZDF Heute.

Az őszi kutyasétáltatás veszélyei közé tartoznak a mérgező gyümölcsök, levelek és gombák — mindig figyelje, mit vesz a szájába a kutya!

Őszi kutyasétáltatás veszélyei – mérgező gyümölcsök és bélelzáródás kockázata

Az őszi gyümölcsök fogyasztása sok kutyatulajdonos számára megtévesztő lehet. Bár az alma kis mennyiségben nem okoz gondot, a csonthéjas gyümölcsök fogyasztása — például a dió vagy a gesztenye — már veszélyes. Ezek bélelzáródást, sőt mérgezést is kiválthatnak. A gesztenye fogyasztásának veszélyei különösen nagyok, mivel a benne található anyagok hányást, remegést és hasmenést okozhatnak.

A kukoricacső fogyasztásának veszélyei is komolyak: a torzsa a belekben elakadva bélelzáródást idézhet elő.

Veszélyforrás: az őszi gyümölcsök illata

A mérgező őszi gyümölcsök illata vonzó lehet a kutyák számára, különösen, ha a kertben vagy séta közben találnak rá. A mérgező gombák ősszel és a mérgező levelek ősszel szintén fenyegetést jelentenek. Sok kutyatulajdonos nem tudja, hogy a mérgezést okozó növények akár kis mennyiségben is komoly károkat okozhatnak — a kutyák szokatlan viselkedése (remegés, nyáladzás, bágyadtság) ilyenkor figyelmeztető jel lehet.

Mik a kutyák megfázásos tünetei?

Az őszi hűvös és a nedves levegő miatt a kutyák vírusfertőzése és kutyák megfázásos tünetei gyakoriak. A kutyák köhögése, tüsszögése vagy levertsége tüdőgyulladásra is utalhat. Ilyen esetekben elengedhetetlen az állatorvos felkeresése. A világító nyakörv felhelyezése és a megfelelő kutyasétáltatás szabályai betartása segíthet elkerülni a bajt, főként a kora esti sötétedés idején.

A bélelzáródás tünetei közé tartozik a hányás, étvágytalanság, levertség és a hasfájás. A bélelzáródás okai legtöbbször idegen test lenyelésére vezethetők vissza, például egy kukoricacső vagy dióhéj elfogyasztására. A bélelzáródás gyógyítása állatorvosi beavatkozást igényel, ezért ha kutyája gyanúsan viselkedik, azonnal forduljon szakemberhez.

Ha kutyát szeretne tartani, mindenképpen nézze meg, hogy ezekhez a kategóriákhoz tartozik-e.