Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajmeresztő új uniós szabályok jönnek – ez minden autósra vonatkozni fog

kutya

Ezekre figyeljünk az őszi túrákon kutyával

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Október 4-e, az Állatok Világnapja nemcsak az állatok szeretetéről szól, hanem arról is, hogyan gondoskodhatunk róluk felelősen. Különösen az őszi túrák során, amikor számos veszély leselkedhet négylábú társainkra, a kutyákra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutyaÁllatok Világnapjaveszélytúra

Az állattartók közül bizonyára többen tudják, hogy október 4-e az Állatok Világnapja. Ez az időpont már jócskán az őszi túrák idejére esik.

Kezdőknek nem ajánlott kutyák, ezeket a fajtákat a legnehezebb kezelni, őszi túrák
Az őszi túrák során rakjunk fényvisszaverő nyakörvet a kutyánkra
Fotó: Unsplash

A szakértők az őszi túrák során fokozottan fenyegető veszélyekre hívják fel most a kutyatartók figyelmét.

A lehullott avar alatt élő aktív kullancsok babéziózist és Lyme-kórt terjeszthetnek, míg a vadászidényben a póráz nélküli kutyákat akár le is lőhetik.

Az őszi túrákon fontos a parazitaellenes védelem

Jelencsik Anna, a Petissimo szakértője szerint életmentő lehet a kombinált parazitaellenes védelem. A fényvisszaverő nyakörvek, hámok és ruházat nemcsak a sötétedés utáni láthatóságot segítik, hanem a vadászok számára is jól jelzik, hogy nem vadállat mozog az erdőben. 

Emellett egy GPS-nyomkövető is életmentő lehet, ha a kutya elszökik vagy eltéved. A szakértő felhívja a figyelmet arra is, hogy a mikrochip önmagában nem alkalmas a kutyák nyomon követésére. 

Jelenleg közel félmillió kutya él gazdátlanul Magyarországon. Ez is azt mutatja, mennyire fontos a felelős állattartás – a rendszeres orvosi ellenőrzés, az ivartalanítás, a megfelelő táplálás, a mentális és fizikai lefárasztás, valamint az állatvédelmi szabályok betartása.

Az Origo a közelmúltban arról írt, mennyibe kerül ma Magyarországon kutyát tartani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!