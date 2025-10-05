Ezekre figyeljünk az őszi túrákon kutyával

Az állattartók közül bizonyára többen tudják, hogy október 4-e az Állatok Világnapja. Ez az időpont már jócskán az őszi túrák idejére esik.

Az őszi túrák során rakjunk fényvisszaverő nyakörvet a kutyánkra

Fotó: Unsplash

A szakértők az őszi túrák során fokozottan fenyegető veszélyekre hívják fel most a kutyatartók figyelmét.

A lehullott avar alatt élő aktív kullancsok babéziózist és Lyme-kórt terjeszthetnek, míg a vadászidényben a póráz nélküli kutyákat akár le is lőhetik.

Az őszi túrákon fontos a parazitaellenes védelem

Jelencsik Anna, a Petissimo szakértője szerint életmentő lehet a kombinált parazitaellenes védelem. A fényvisszaverő nyakörvek, hámok és ruházat nemcsak a sötétedés utáni láthatóságot segítik, hanem a vadászok számára is jól jelzik, hogy nem vadállat mozog az erdőben.

Emellett egy GPS-nyomkövető is életmentő lehet, ha a kutya elszökik vagy eltéved. A szakértő felhívja a figyelmet arra is, hogy a mikrochip önmagában nem alkalmas a kutyák nyomon követésére.

Jelenleg közel félmillió kutya él gazdátlanul Magyarországon. Ez is azt mutatja, mennyire fontos a felelős állattartás – a rendszeres orvosi ellenőrzés, az ivartalanítás, a megfelelő táplálás, a mentális és fizikai lefárasztás, valamint az állatvédelmi szabályok betartása.

