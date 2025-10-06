Itt van minden egy helyen az Otthon Start első hónapjáról

Az Otthon Start már az első napokon tízezrek érdeklődését váltotta ki, és egy hónap elteltével világos, hogy a program jelentős mozgást indított el az ingatlanpiacon és a pénzintézetek versenyében is.
A bankok előre készültek a rohamra: hosszabbított nyitvatartással, megerősített ügyintézői hálózattal és online kalkulátorokkal próbálták kezelni a megugró érdeklődést.
Az ingatlanvásárlást tervezők 71 százaléka kalkulált hitellel – szemben a korábbi 51 százalékkal –, és csak szeptember első három hetében több mint 26 ezer lakóingatlan-hirdetés került fel a hirdetési oldalakra. Ez 20 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest, vagyis az Otthon Start azonnal látható keresleti hullámot indított el.
A fix 3 százalékos kamat mellett a bankok különféle akciókkal igyekeznek ügyfeleket szerezni.
- MBH Bank – 100-120 ezer forintos MOL-ajándékkártya 10 millió forintos hitel felett.
- OTP Bank – egyéves türelmi idő, 500 ezer forinttól igényelhető hitel, biztosításkötés esetén kedvezmények.
- K&H Bank – akár 200 ezer forintos jóváírás, több induló díj elengedése.
- MagNet Bank – 100 ezer forintos IKEA-utalvány, díjmentes értékbecslés és folyósítás 10 millió forint felett.
- Gránit és CIB Bank – 2,85 százalékos kamatszinttel igyekeznek kitűnni a mezőnyből.
A kedvezmények mögött erős verseny áll, de az ügyfeleknek érdemes figyelniük a THM-re, a közjegyzői díjakra és az apróbetűs feltételekre.
Az Otthon Start egyik kulcseleme, hogy az ingatlan négyzetméterára legfeljebb bruttó 1,5 millió forint lehet. A kormány ezzel a korláttal a középkategóriás lakások piacát célozza, és kizárja a luxusingatlanokat a támogatásból.
Az országos adatok szerint a lakások átlagos négyzetméterára 1,19 millió forint, és havi 1,1 százalékkal emelkedik. Budapesten az árak elérték a plafont: a középérték 1,5 millió forint, az átlagár pedig 1,57 millió forint, így sok lakás automatikusan kiesik a programból, hacsak nem enged az árból az eladó.
Az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start feltételeinek megfelelő ingatlanok egy százalékkal olcsóbbak lettek, miközben a teljes kínálat átlagosan drágult – ez jól mutatja, hogy a szabályozás fékezi a túlzott áremelkedést.
A legnagyobb kereslet jelenleg a jó állapotú, középkategóriás lakások iránt tapasztalható. Az elemzők szerint a pánikszerű vásárlások hamar kínálathiányhoz vezethetnek, ami újabb nyomást gyakorolhat az árakra. Ugyanakkor az árplafon stabilizáló hatása továbbra is érezhető: a piaci feszültség ellenére a drágulás mértéke mérsékelt maradt.
A program népszerűsége a közéletben is hullámokat vetett. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter több alkalommal is azt állította, hogy az Otthon Start 20-40 százalékos drágulást okoz az ingatlanpiacon, azonban ezt sem a szakértői becslések, sem a piaci adatok nem támasztják alá.
Más posztok azt sugallták, hogy a program csak gyermekes családoknak szól, ami szintén tévedés – az Otthon Start gyermekvállalástól független. További álhírként terjedt, hogy a fix 3 százalék „tele van rejtett költséggel”, ám valójában a legtöbb bank elengedi vagy visszatéríti az értékbecslés és folyósítás díját, sőt, némelyik még a 3 százalék alá is ment a saját akcióival.
Az Otthon Startot érintő álhíreket és tényekkel alátámasztott cáfolatukat ebben a cikkben szedtük össze.
Egy hónappal a rajt után az Otthon Start az alábbi területekre gyakorolt tényleges piaci hatást:
A program tehát egyszerre élénkíti a piacot és fékezi a túlzott ármozgást, miközben valós segítséget nyújt azoknak, akik most szeretnének először otthont teremteni. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a fanyalgók véleménye ellenére már az első hónapban számos pozitív változást idézett elő a kormány legújabb otthonteremtést segítő programja.