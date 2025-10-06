Itt van minden egy helyen az Otthon Start első hónapjáról

Az Otthon Start már az első napokon tízezrek érdeklődését váltotta ki, és egy hónap elteltével világos, hogy a program jelentős mozgást indított el az ingatlanpiacon és a pénzintézetek versenyében is.

Itt vannak az Otthon Start első hónapjának eredményei

Fotó: Shutterstock

Felbolydult az ingatlanpiac

A bankok előre készültek a rohamra: hosszabbított nyitvatartással, megerősített ügyintézői hálózattal és online kalkulátorokkal próbálták kezelni a megugró érdeklődést.

Az ingatlanvásárlást tervezők 71 százaléka kalkulált hitellel – szemben a korábbi 51 százalékkal –, és csak szeptember első három hetében több mint 26 ezer lakóingatlan-hirdetés került fel a hirdetési oldalakra. Ez 20 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest, vagyis az Otthon Start azonnal látható keresleti hullámot indított el.

Banki verseny és akciók – mindenki részesedne a sikerből

A fix 3 százalékos kamat mellett a bankok különféle akciókkal igyekeznek ügyfeleket szerezni.

- MBH Bank – 100-120 ezer forintos MOL-ajándékkártya 10 millió forintos hitel felett.

- OTP Bank – egyéves türelmi idő, 500 ezer forinttól igényelhető hitel, biztosításkötés esetén kedvezmények.

- K&H Bank – akár 200 ezer forintos jóváírás, több induló díj elengedése.

- MagNet Bank – 100 ezer forintos IKEA-utalvány, díjmentes értékbecslés és folyósítás 10 millió forint felett.

- Gránit és CIB Bank – 2,85 százalékos kamatszinttel igyekeznek kitűnni a mezőnyből.

A kedvezmények mögött erős verseny áll, de az ügyfeleknek érdemes figyelniük a THM-re, a közjegyzői díjakra és az apróbetűs feltételekre.

Árplafon és piaci hatások – mennyire fékezi a drágulást a szabályozás?

Az Otthon Start egyik kulcseleme, hogy az ingatlan négyzetméterára legfeljebb bruttó 1,5 millió forint lehet. A kormány ezzel a korláttal a középkategóriás lakások piacát célozza, és kizárja a luxusingatlanokat a támogatásból.

Az országos adatok szerint a lakások átlagos négyzetméterára 1,19 millió forint, és havi 1,1 százalékkal emelkedik. Budapesten az árak elérték a plafont: a középérték 1,5 millió forint, az átlagár pedig 1,57 millió forint, így sok lakás automatikusan kiesik a programból, hacsak nem enged az árból az eladó.