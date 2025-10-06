Hírlevél

Otthon Start

Itt van minden egy helyen az Otthon Start első hónapjáról

59 perce
Olvasási idő: 8 perc
Szeptember óta alapjaiban változott meg a hazai lakáspiac az Otthon Start program hatására. A fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start iránt hatalmas az érdeklődés, a bankok különféle akciókkal versenyeznek az ügyfelekért, miközben az ingatlanpiacon is megugrott a kínálat. A roham azonban nem mentes a félreértésektől és álhírektől sem – ezért a szakértők óvatosságra és tudatos döntéshozatalra intenek.
Az Otthon Start már az első napokon tízezrek érdeklődését váltotta ki, és egy hónap elteltével világos, hogy a program jelentős mozgást indított el az ingatlanpiacon és a pénzintézetek versenyében is.

Eladó ingatlanok, hitel, hitelek, Otthon Start, Otthonstart
Itt vannak az Otthon Start első hónapjának eredményei
Fotó: Shutterstock

Felbolydult az ingatlanpiac

A bankok előre készültek a rohamra: hosszabbított nyitvatartással, megerősített ügyintézői hálózattal és online kalkulátorokkal próbálták kezelni a megugró érdeklődést.

Az ingatlanvásárlást tervezők 71 százaléka kalkulált hitellel – szemben a korábbi 51 százalékkal –, és csak szeptember első három hetében több mint 26 ezer lakóingatlan-hirdetés került fel a hirdetési oldalakra. Ez 20 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest, vagyis az Otthon Start azonnal látható keresleti hullámot indított el.

Banki verseny és akciók – mindenki részesedne a sikerből

A fix 3 százalékos kamat mellett a bankok különféle akciókkal igyekeznek ügyfeleket szerezni.

- MBH Bank – 100-120 ezer forintos MOL-ajándékkártya 10 millió forintos hitel felett.

- OTP Bank – egyéves türelmi idő, 500 ezer forinttól igényelhető hitel, biztosításkötés esetén kedvezmények.

- K&H Bank – akár 200 ezer forintos jóváírás, több induló díj elengedése.

- MagNet Bank – 100 ezer forintos IKEA-utalvány, díjmentes értékbecslés és folyósítás 10 millió forint felett.

- Gránit és CIB Bank – 2,85 százalékos kamatszinttel igyekeznek kitűnni a mezőnyből.

A kedvezmények mögött erős verseny áll, de az ügyfeleknek érdemes figyelniük a THM-re, a közjegyzői díjakra és az apróbetűs feltételekre.

Árplafon és piaci hatások – mennyire fékezi a drágulást a szabályozás?

Az Otthon Start egyik kulcseleme, hogy az ingatlan négyzetméterára legfeljebb bruttó 1,5 millió forint lehet. A kormány ezzel a korláttal a középkategóriás lakások piacát célozza, és kizárja a luxusingatlanokat a támogatásból.

Az országos adatok szerint a lakások átlagos négyzetméterára 1,19 millió forint, és havi 1,1 százalékkal emelkedik. Budapesten az árak elérték a plafont: a középérték 1,5 millió forint, az átlagár pedig 1,57 millió forint, így sok lakás automatikusan kiesik a programból, hacsak nem enged az árból az eladó.

Az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start feltételeinek megfelelő ingatlanok egy százalékkal olcsóbbak lettek, miközben a teljes kínálat átlagosan drágult – ez jól mutatja, hogy a szabályozás fékezi a túlzott áremelkedést.

Debrecen, 2025. szeptember 1. Az Otthon Start Programot hirdető plakát Debrecenben a program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése. MTI/Czeglédi Zsolt
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Túlkereslet a középkategóriában

A legnagyobb kereslet jelenleg a jó állapotú, középkategóriás lakások iránt tapasztalható. Az elemzők szerint a pánikszerű vásárlások hamar kínálathiányhoz vezethetnek, ami újabb nyomást gyakorolhat az árakra. Ugyanakkor az árplafon stabilizáló hatása továbbra is érezhető: a piaci feszültség ellenére a drágulás mértéke mérsékelt maradt.

Álhírek és politikai manipulációk

A program népszerűsége a közéletben is hullámokat vetett. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter több alkalommal is azt állította, hogy az Otthon Start 20-40 százalékos drágulást okoz az ingatlanpiacon, azonban ezt sem a szakértői becslések, sem a piaci adatok nem támasztják alá.

Más posztok azt sugallták, hogy a program csak gyermekes családoknak szól, ami szintén tévedés – az Otthon Start gyermekvállalástól független. További álhírként terjedt, hogy a fix 3 százalék „tele van rejtett költséggel”, ám valójában a legtöbb bank elengedi vagy visszatéríti az értékbecslés és folyósítás díját, sőt, némelyik még a 3 százalék alá is ment a saját akcióival.

Az Otthon Startot érintő álhíreket és tényekkel alátámasztott cáfolatukat ebben a cikkben szedtük össze.

Már most látható, hogy célba ért a Otthon Start program

Egy hónappal a rajt után az Otthon Start az alábbi területekre gyakorolt tényleges piaci hatást:

  • Több tízezer érdeklődő fordult a bankokhoz
  • Megugrott a hirdetések száma és a kereslet
  • A bankok közötti verseny fokozódott
  • Az ingatlanárak növekedése mérsékelt maradt, több esetben csökkent a szabályozás miatt.

A program tehát egyszerre élénkíti a piacot és fékezi a túlzott ármozgást, miközben valós segítséget nyújt azoknak, akik most szeretnének először otthont teremteni. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a fanyalgók véleménye ellenére már az első hónapban számos pozitív változást idézett elő a kormány legújabb otthonteremtést segítő programja.

