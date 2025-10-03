50 éves a Paksi Atomerőmű – így épült meg Magyarország energiabástyája

Az 1960-as évek végére egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a fosszilis tüzelőanyagok készletei nem végtelenek. A növekvő energiaigények és a gazdasági szempontok miatt hazánkban is felmerült egy atomerőmű építésének szükségessége. A döntés megszületett: 1966-ban elhatározták a beruházást, amelynek kivitelezésében a Szovjetunió vállalt kiemelt szerepet.

Az Atomerőmű építése, 1980-ban - Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr / Fortepan / Magyar Rendőr

Miért éppen Paks mellett épült az erőmű?

Az új létesítmény helyszínének kiválasztásakor több szempontot figyelembe vettek. A döntés Paks környékére esett,

a Duna jobb partjára, mert itt adott volt a szükséges mennyiségű hűtővíz, a későbbi bővítés lehetősége, valamint a megfelelő földtani és biztonsági feltételek.

A térség közlekedési adottságai és az ipari háttér is kedvezett az építkezésnek.

A képre kattintva látványos galéria nyílik: