Paksi Atomerőmű

50 éves a Paksi Atomerőmű – így épült meg Magyarország energiabástyája

1975. október 3-án tették le a Paksi Atomerőmű alapkövét, amely mára hazánk egyetlen működő atomerőműve. A Paksi Atomerőmű az elmúlt évtizedekben kulcsszerepet játszott Magyarország villamosenergia-termelésében, és jelentősége a mai napig meghatározó.
Paksi AtomerőműenergiaellátásMagyarország

Az 1960-as évek végére egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a fosszilis tüzelőanyagok készletei nem végtelenek. A növekvő energiaigények és a gazdasági szempontok miatt hazánkban is felmerült egy atomerőmű építésének szükségessége. A döntés megszületett: 1966-ban elhatározták a beruházást, amelynek kivitelezésében a Szovjetunió vállalt kiemelt szerepet.

Az Atomerőmű építése, 1980-ban - Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr / Fortepan / Magyar Rendőr

Miért éppen Paks mellett épült az erőmű?

Az új létesítmény helyszínének kiválasztásakor több szempontot figyelembe vettek. A döntés Paks környékére esett, 

a Duna jobb partjára, mert itt adott volt a szükséges mennyiségű hűtővíz, a későbbi bővítés lehetősége, valamint a megfelelő földtani és biztonsági feltételek.

 A térség közlekedési adottságai és az ipari háttér is kedvezett az építkezésnek.

Az Atomerőmű építése, 1979

Az építkezés története

Az előkészítő munkák 1969-ben kezdődtek meg, az alapkőletételre 50 éve, azaz 1975. október 3-án került sor. 

A Paksi Atomerőmű alapító okirata
Fotó: MW archívum / Teol.hu

Az első blokkot 1983-ban kapcsolták a hálózatra, majd fokozatosan további három egység is üzembe állt, így 1987-re teljes kapacitással működött az erőmű. Az építkezés csúcsidőszakában 

több mint tízezer ember dolgozott a helyszínen,

köztük magyar és szovjet szakemberek, valamint más KGST-országok mérnökei.

Műszaki jellemzők és kapacitás

A Paksi Atomerőmű négy, egyenként 500 MW teljesítményű VVER-440/V213 típusú reaktorral rendelkezik. Az eredeti 1760 MW-os teljesítmény mára fejlesztéseknek köszönhetően 2000 MW-ra nőtt. 

Az erőmű a magyar villamosenergia-termelés közel felét biztosítja, így elengedhetetlen szereplője a hazai energiarendszernek.

A Paksi Atomerőmű jelentősége

Az atomerőmű nemcsak Magyarország energiabiztonságát erősíti, hanem gazdasági és környezetvédelmi szempontból is fontos. Az atomenergia a stabil és olcsó villamosenergia-termelés egyik záloga, ráadásul a szén- és gázalapú energiatermeléshez képest jóval alacsonyabb a szén-dioxid-kibocsátása. 

A jövőben a Paks II. projekt révén további blokkok építése várható, amely tovább erősítheti hazánk energiafüggetlenségét.

Érdekességek az erőmű történetéből

Kevesen tudják, de az építkezésről az 1975-ös Kenguru című filmben is láthatunk jeleneteket. További érdekesség, hogy dolgozók számára egy teljes lakótelepet építettek Paks mellett, saját infrastruktúrával. 

Érdekesség még, hogy 2010-ben nyílt meg az Atomenergetikai Múzeum, amely bemutatja az erőmű és az atomenergia történetét.

A paksi atomerőmű létesítésével rohamos fejlődésnek indult a város
Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Paksi Atomerőmű: 50 év történelem és jövőbe mutató technológia

A Paksi Atomerőmű tehát nem csupán egy energiatermelő létesítmény, hanem a magyar ipar, tudomány és mérnöki teljesítmény egyik szimbóluma is. Az 50 évvel ezelőtti alapkőletétel mérföldkő volt Magyarország modern energiatermelésének történetében, és az erőmű a jövőben is meghatározó szerepet játszik az ország energiaellátásában.

 

