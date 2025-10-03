50 éves a Paksi Atomerőmű – így épült meg Magyarország energiabástyája

Az 1960-as évek végére egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a fosszilis tüzelőanyagok készletei nem végtelenek. A növekvő energiaigények és a gazdasági szempontok miatt hazánkban is felmerült egy atomerőmű építésének szükségessége. A döntés megszületett: 1966-ban elhatározták a beruházást, amelynek kivitelezésében a Szovjetunió vállalt kiemelt szerepet.
Az új létesítmény helyszínének kiválasztásakor több szempontot figyelembe vettek. A döntés Paks környékére esett,
a Duna jobb partjára, mert itt adott volt a szükséges mennyiségű hűtővíz, a későbbi bővítés lehetősége, valamint a megfelelő földtani és biztonsági feltételek.
A térség közlekedési adottságai és az ipari háttér is kedvezett az építkezésnek.
Az előkészítő munkák 1969-ben kezdődtek meg, az alapkőletételre 50 éve, azaz 1975. október 3-án került sor.
Az első blokkot 1983-ban kapcsolták a hálózatra, majd fokozatosan további három egység is üzembe állt, így 1987-re teljes kapacitással működött az erőmű. Az építkezés csúcsidőszakában
több mint tízezer ember dolgozott a helyszínen,
köztük magyar és szovjet szakemberek, valamint más KGST-országok mérnökei.
A Paksi Atomerőmű négy, egyenként 500 MW teljesítményű VVER-440/V213 típusú reaktorral rendelkezik. Az eredeti 1760 MW-os teljesítmény mára fejlesztéseknek köszönhetően 2000 MW-ra nőtt.
Az atomerőmű nemcsak Magyarország energiabiztonságát erősíti, hanem gazdasági és környezetvédelmi szempontból is fontos. Az atomenergia a stabil és olcsó villamosenergia-termelés egyik záloga, ráadásul a szén- és gázalapú energiatermeléshez képest jóval alacsonyabb a szén-dioxid-kibocsátása.
A jövőben a Paks II. projekt révén további blokkok építése várható, amely tovább erősítheti hazánk energiafüggetlenségét.
Kevesen tudják, de az építkezésről az 1975-ös Kenguru című filmben is láthatunk jeleneteket. További érdekesség, hogy dolgozók számára egy teljes lakótelepet építettek Paks mellett, saját infrastruktúrával.
Érdekesség még, hogy 2010-ben nyílt meg az Atomenergetikai Múzeum, amely bemutatja az erőmű és az atomenergia történetét.
A Paksi Atomerőmű tehát nem csupán egy energiatermelő létesítmény, hanem a magyar ipar, tudomány és mérnöki teljesítmény egyik szimbóluma is. Az 50 évvel ezelőtti alapkőletétel mérföldkő volt Magyarország modern energiatermelésének történetében, és az erőmű a jövőben is meghatározó szerepet játszik az ország energiaellátásában.
Az erőmű a magyar villamosenergia-termelés közel felét biztosítja, így elengedhetetlen szereplője a hazai energiarendszernek.