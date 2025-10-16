Hírlevél

Fontos:

Csattanós választ küldött Moszkva a NATO pimasz hergelésére

Tragédia:

Meghalt a Videoton UEFA-kupa-döntős legendája

Palvin Barbara

Hiába tört el Palvin Barbara lába, így is megőrjített mindenkit a kifutón – galéria

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Victoria’s Secret Fashion Show idei visszatérését sokan ünnepelték, de talán az egyik legemlékezetesebb pillanat Palvin Barbara fellépése volt. Palvin Barbara ugyanis a kifutón is ragyogott, még akkor is, amikor nyíltan vállalta a fájdalmát és eltitkolt sérülését.
Palvin BarbaraVictoria ’ s Secret Fashion ShowdivatpillanatmodellDylan Sprouse

Az idei Victoria’s Secret Fashion Show műsorába Palvin Barbara ismét bekerült – és nem is akármilyen körülmények között. A modell négy héttel korábban eltörte a lábát, de ennek ellenére vállalta a kifutót, és végig nőies erővel vonult a fények alatt – írja a People.com.

Palvin Barbara - US model Barbara Palvin walks the runway during the Victoria's Secret Fashion Show in New York on October 15, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Palvin Barbara: A magyar szupermodell ragyogása
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Barbi elsőként állt szembe a nyomással, amikor a backstage-ben gyógytapaszokkal és belső erővel készült fel. A rajongók és szakmabeliek azonnal észrevették, hogy minden lépése tele van elszántsággal — sugárzott róla az önbizalom, és nem engedte, hogy a sérülése visszatartsa.

Palvin Barbara – fájdalommal teli ragyogás a kifutón

Barbi fellépése nem pusztán divatpillanat volt, hanem önmaga ünneplése is. A bal lábára gyógytapasz került, a cipőjét külön igazították — minden részlet azt szolgálta, hogy megjelenése hibátlan maradjon. Férje, Dylan Sprouse, a kifutó szélén állva büszkén nézte végig, ahogyan felesége a színpadon tündököl.

A képre kattintva galéria nyílik:

Galéria: A magyar szupermodell: Palvin Barbara felejthetetlen Victoria Secret-pillanatai
1/25
Palvin Barbara és a Victoria Secret

Az ő története egyfajta példaként szolgál: nemcsak modellként, hanem embert próbáló körülmények között is 

megmutatta elhivatottságát és szakmai fegyelmét.

Sokak számára ez a pillanat emlékezetesebb volt, mint a zenészek fellépései, vagy a fényűző ruhák.

 

