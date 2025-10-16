Hiába tört el Palvin Barbara lába, így is megőrjített mindenkit a kifutón – galéria

Az idei Victoria’s Secret Fashion Show műsorába Palvin Barbara ismét bekerült – és nem is akármilyen körülmények között. A modell négy héttel korábban eltörte a lábát, de ennek ellenére vállalta a kifutót, és végig nőies erővel vonult a fények alatt – írja a People.com.

Palvin Barbara: A magyar szupermodell ragyogása

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Barbi elsőként állt szembe a nyomással, amikor a backstage-ben gyógytapaszokkal és belső erővel készült fel. A rajongók és szakmabeliek azonnal észrevették, hogy minden lépése tele van elszántsággal — sugárzott róla az önbizalom, és nem engedte, hogy a sérülése visszatartsa.

Palvin Barbara – fájdalommal teli ragyogás a kifutón

Barbi fellépése nem pusztán divatpillanat volt, hanem önmaga ünneplése is. A bal lábára gyógytapasz került, a cipőjét külön igazították — minden részlet azt szolgálta, hogy megjelenése hibátlan maradjon. Férje, Dylan Sprouse, a kifutó szélén állva büszkén nézte végig, ahogyan felesége a színpadon tündököl.

