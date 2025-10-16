Palvin Barbival tért vissza a Victoria’s Secret Fashion Show – a többi modell eltörpült mellette

Palvin Barbara elbűvölte a közönséget

Palvin Barbara ismét bebizonyította, hogy miért tartozik a világ legelismertebb szupermodelljei közé. A magyar modell egy drámai, mégis elegáns, kristályokkal díszített fekete szettben lépett kifutóra, amely egyszerre sugárzott erőt és nőiességet. Megjelenése azonnal felrobbantotta a közösségi médiát – a rajongók ezrei osztották meg a pillanatképeket róla, és sokan

az est „legszebb angyalaként” emlegették.

A magyar szupermodell ragyogása

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Palvin kisugárzása és természetes bája újra emlékeztette a közönséget arra, miért vált nemzetközi ikonná. A modell méltósággal képviselte Magyarországot a világ egyik legfényűzőbb divateseményén.

Zene, csillogás és sztárok minden mennyiségben

A Victoria’s Secret Fashion Show 2025 nemcsak a divatról, hanem a show-ról is szólt. Az élő fellépések között olyan világsztárok szórakoztatták a közönséget, mint KAROL G, Madison Beer, Missy Elliott és a TWICE.

Az este fő üzenete a sokszínűség és a női önbizalom ünneplése volt,

amelyet Palvin Barbara jelenléte tökéletesen megtestesített. A látvány, a zene és a kifutón vonuló modellek együttese ismét megerősítette: a Victoria’s Secret visszatért, és újra a divatvilág trónján áll.

Egy korszak újraéledése

A Victoria’s Secret Fashion Show közel húsz éven át uralta a divatvilágot, mielőtt 2019-ben szüneteltették volna. A tavalyi visszatérés után idén még látványosabb és érzelmesebb show-t rendeztek, amely méltó folytatása a legendás hagyománynak.