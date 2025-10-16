Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Bejelentették az Európai Unió küszöbön álló összeomlását

Palvin Barbara

Palvin Barbival tért vissza a Victoria’s Secret Fashion Show – a többi modell eltörpült mellette

30 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Palvin Barbara újra a kifutón. A hétvégén megrendezett Victoria’s Secret Fashion Show 2025-ben Palvin Barbara ismét a világ egyik legikonikusabb kifutóján tündökölt. A magyar szupermodell megjelenése hatalmas figyelmet keltett, hiszen a Victoria’s Secret legendás eseménye hét év kihagyás után tért vissza minden eddiginél látványosabb formában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Palvin BarbaraVictoria's Secret Fashion Showszupermodell

A Victoria’s Secret Fashion Show mindig is a divatvilág egyik legnagyobb eseménye volt – és a 2025-ös visszatérés sem okozott csalódást. A show-t október 15-én, szerdán tartották New Yorkban, ahol a kifutón a világ legismertebb modelljei vonultak, köztük Palvin Barbara, Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio és Candice Swanepoel is.

Palvin Barbara - NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 15: Barbara Palvin walks the runway for Victoria's Secret Fashion Show 2025 on October 15, 2025 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Palvin Barbara káprázatosan vonult a Victoria’s Secret Fashion Show 2025-ön
Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A rendezvényt világszerte milliók követték élőben az Amazon Live-on, a Prime Video Live TV-n és a Victoria’s Secret hivatalos közösségi felületein. A rajongók idén először interaktív módon vásárolhatták meg a kifutón bemutatott fehérneműket – ez a funkció hatalmas sikert aratott.

Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Victoria's Secret Fashion Show, Victoria'sSecretFashionShow
Galéria: Csillogás, tollak, angyalszárnyak – ilyen volt a Victoria Secret 2025-ös bemutatója
1/30
A márka legújabb kollekcióját látványos show keretében mutatták be New Yorkban, ahol ismét a nőiesség, a magabiztosság és a látvány dominált.

Palvin Barbara elbűvölte a közönséget

Palvin Barbara ismét bebizonyította, hogy miért tartozik a világ legelismertebb szupermodelljei közé. A magyar modell egy drámai, mégis elegáns, kristályokkal díszített fekete szettben lépett kifutóra, amely egyszerre sugárzott erőt és nőiességet. Megjelenése azonnal felrobbantotta a közösségi médiát – a rajongók ezrei osztották meg a pillanatképeket róla, és sokan 

az est „legszebb angyalaként” emlegették.

US model Barbara Palvin walks the runway during the Victoria's Secret Fashion Show in New York on October 15, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
A magyar szupermodell ragyogása
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Palvin kisugárzása és természetes bája újra emlékeztette a közönséget arra, miért vált nemzetközi ikonná. A modell méltósággal képviselte Magyarországot a világ egyik legfényűzőbb divateseményén.

Zene, csillogás és sztárok minden mennyiségben

A Victoria’s Secret Fashion Show 2025 nemcsak a divatról, hanem a show-ról is szólt. Az élő fellépések között olyan világsztárok szórakoztatták a közönséget, mint KAROL G, Madison Beer, Missy Elliott és a TWICE

Az este fő üzenete a sokszínűség és a női önbizalom ünneplése volt,

amelyet Palvin Barbara jelenléte tökéletesen megtestesített. A látvány, a zene és a kifutón vonuló modellek együttese ismét megerősítette: a Victoria’s Secret visszatért, és újra a divatvilág trónján áll.

Egy korszak újraéledése

A Victoria’s Secret Fashion Show közel húsz éven át uralta a divatvilágot, mielőtt 2019-ben szüneteltették volna. A tavalyi visszatérés után idén még látványosabb és érzelmesebb show-t rendeztek, amely méltó folytatása a legendás hagyománynak.

Palvin Barbara részvétele a rendezvényen nemcsak szakmai elismerés, hanem egyben inspiráció is mindazok számára, akik hisznek abban, hogy a tehetség, az elegancia és a kitartás határok nélkül ragyoghat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!