Palvin Barbival tért vissza a Victoria’s Secret Fashion Show – a többi modell eltörpült mellette

A Victoria’s Secret Fashion Show mindig is a divatvilág egyik legnagyobb eseménye volt – és a 2025-ös visszatérés sem okozott csalódást. A show-t október 15-én, szerdán tartották New Yorkban, ahol a kifutón a világ legismertebb modelljei vonultak, köztük Palvin Barbara, Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio és Candice Swanepoel is.
A rendezvényt világszerte milliók követték élőben az Amazon Live-on, a Prime Video Live TV-n és a Victoria’s Secret hivatalos közösségi felületein. A rajongók idén először interaktív módon vásárolhatták meg a kifutón bemutatott fehérneműket – ez a funkció hatalmas sikert aratott.
Palvin Barbara elbűvölte a közönséget
Palvin Barbara ismét bebizonyította, hogy miért tartozik a világ legelismertebb szupermodelljei közé. A magyar modell egy drámai, mégis elegáns, kristályokkal díszített fekete szettben lépett kifutóra, amely egyszerre sugárzott erőt és nőiességet. Megjelenése azonnal felrobbantotta a közösségi médiát – a rajongók ezrei osztották meg a pillanatképeket róla, és sokan
az est „legszebb angyalaként” emlegették.
Palvin kisugárzása és természetes bája újra emlékeztette a közönséget arra, miért vált nemzetközi ikonná. A modell méltósággal képviselte Magyarországot a világ egyik legfényűzőbb divateseményén.
Zene, csillogás és sztárok minden mennyiségben
A Victoria’s Secret Fashion Show 2025 nemcsak a divatról, hanem a show-ról is szólt. Az élő fellépések között olyan világsztárok szórakoztatták a közönséget, mint KAROL G, Madison Beer, Missy Elliott és a TWICE.
Az este fő üzenete a sokszínűség és a női önbizalom ünneplése volt,
amelyet Palvin Barbara jelenléte tökéletesen megtestesített. A látvány, a zene és a kifutón vonuló modellek együttese ismét megerősítette: a Victoria’s Secret visszatért, és újra a divatvilág trónján áll.
Egy korszak újraéledése
A Victoria’s Secret Fashion Show közel húsz éven át uralta a divatvilágot, mielőtt 2019-ben szüneteltették volna. A tavalyi visszatérés után idén még látványosabb és érzelmesebb show-t rendeztek, amely méltó folytatása a legendás hagyománynak.
Palvin Barbara részvétele a rendezvényen nemcsak szakmai elismerés, hanem egyben inspiráció is mindazok számára, akik hisznek abban, hogy a tehetség, az elegancia és a kitartás határok nélkül ragyoghat.