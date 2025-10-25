Hírlevél

panellakás

150 millió egy panelért? Fotókon a 3 legdrágább panellakás Budapesten

A panellakás nem csak az első lakásvásárlók kedvence, hanem ma már státuszszimbólum is lehet. Az ingatlan.com adatai szerint a legdrágább panellakások árai százmillió forint fölé kúsztak, a legexkluzívabb otthonok pedig a főváros legfelkapottabb részein találhatók. A panellakás iránti kereslet továbbra is erős, miközben a kínálatban hatalmas árkülönbségek figyelhetők meg.
panellakásBudapestluxus

A panellakások stabilan őrzik népszerűségüket a hazai lakáspiacon, az áraik széles skálán mozognak: az ingatlan.com aktuális kínálata alapján akadnak százmillió forint feletti ingatlanok, miközben a legolcsóbbak ára bőven 10 millió alatt marad.

panellakás
A békásmegyeri panellakás az egyik legdrágább az országban
Fotó: Ingatlan.com

A jelenlegi országos kínálatban egy békásmegyeri panellakás a legdrágább, 155 millió forintos árával. A topistán gazdagréti, óbudai es VIII. kerületi panellakás is szerepel bőven 100 millió forint feletti árral.

Gazdagréti panellakás luxus kivitelben – így néz ki a modern panel-életérzés
Fotó: Ingatlan.com

Mitől drága egy panellakás?

A szakértők szerint a panellakás ára elsősorban a lokációtól, a felújítás mértékétől és a lakás elrendezésétől függ. A főváros frekventált kerületeiben található panelek értékét a kilátás, a zöldövezeti környezet és a közlekedés is jelentősen növelheti. A prémium szinten felújított lakások pedig gyakran vetekszenek a téglaépítésű ingatlanok áraival is.

Egekben a panelárak: közel 100 millióért kelt egy panellakás, egy másikat 200 millióért hirdetnek. Részletek az Origo oldalán.

panellakás
Óbudai panellakás a Duna közelében – luxus kivitel 100 millió fölött
Fotó: Ingatlan.com

 

 

