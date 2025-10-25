150 millió egy panelért? Fotókon a 3 legdrágább panellakás Budapesten

A panellakások stabilan őrzik népszerűségüket a hazai lakáspiacon, az áraik széles skálán mozognak: az ingatlan.com aktuális kínálata alapján akadnak százmillió forint feletti ingatlanok, miközben a legolcsóbbak ára bőven 10 millió alatt marad.

A békásmegyeri panellakás az egyik legdrágább az országban

Fotó: Ingatlan.com

A jelenlegi országos kínálatban egy békásmegyeri panellakás a legdrágább, 155 millió forintos árával. A topistán gazdagréti, óbudai es VIII. kerületi panellakás is szerepel bőven 100 millió forint feletti árral.

Gazdagréti panellakás luxus kivitelben – így néz ki a modern panel-életérzés

Fotó: Ingatlan.com

Mitől drága egy panellakás?

A szakértők szerint a panellakás ára elsősorban a lokációtól, a felújítás mértékétől és a lakás elrendezésétől függ. A főváros frekventált kerületeiben található panelek értékét a kilátás, a zöldövezeti környezet és a közlekedés is jelentősen növelheti. A prémium szinten felújított lakások pedig gyakran vetekszenek a téglaépítésű ingatlanok áraival is.

