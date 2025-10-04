Pánikbetegség vagy szívroham? Meglepő, amit a szakember mondott

Az utóbbi években sokan könnyedén használják a „pánik” szót, ám a pánikbetegség jóval komolyabb problémát takar. A pánikroham rövid ideig tartó, hirtelen jelentkező állapot, amely heves testi tünetekkel járhat: szívdobogás, mellkasi fájdalom, légszomj, zsibbadás vagy halálfélelem. A különbség azonban abban rejlik, hogy pánikbetegségről csak akkor beszélhetünk, ha ezek a rohamok hónapokon át rendszeresen visszatérnek, és súlyosan rontják az érintett életminőségét - számol be a KEMMA.

A pánikbetegség tünetei sokszor szívrohamra hasonlítanak - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Szorongás és pánikbetegség – mi a különbség?

A pszichológus szerint a szorongás egy adott élethelyzethez köthető, például vizsgadrukkhoz vagy munkahelyi stresszhez, míg a pánikroham sokszor előjel nélkül, váratlanul jelentkezik. Az élmény annyira intenzív, hogy sokan szívrohamnak vélik, ezért fontos az orvosi vizsgálat, amely kizárja a szervi problémákat.

A pánikroham kezelésének kulcsa a kontrollérzet visszaszerzése.

Ebben segíthet a mély, lassú hasi légzés, a pozitív belső megerősítés – például annak tudatosítása, hogy a roham nem életveszélyes és hamar elmúlik –, valamint szükség esetén orvosi vizsgálat a szervi okok kizárására. A pszichológus hangsúlyozza: pánikrohamban még senki nem halt meg, a tünetek néhány percen belül lecsengenek, és ha valaki elsajátítja a megfelelő technikákat, az jelentősen csökkentheti a félelmet és könnyebben kezelheti a helyzetet.

Így csökkentheti a szorongást mindössze 15 másodperc alatt. Részletek az Origo oldalán olvashatók.