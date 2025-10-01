Meghalt a legendás magyar rockzenész

A Lord zenekar szomorú hírrel jelentkezett a közösségi oldalán. Elhunyt Papp László, becenevén Kalap, aki a zenekar első billentyűse volt.

„Szomorú hírt kaptunk! Ismét gyászol a Lord család. Elment „Kalap”, a Lord első billentyűse! Nyugodjék békében! Őszinte részvétünk a családnak!" – írták a posztban.

Papp László élete

Papp László 1951-ben született Szombathelyen. Már gyermekkorában a zenének szentelte életét: zenei általános iskolát végzett, ahol zongorázni tanult, később pedig orgonán is kitűnően játszott.

Első együttesét, a Red Fire zenekart 1970-ben alapította Vassurányban öccsével, Papp Tiborral (dob), valamint Számédi Dezső (basszusgitár) és Tóth László (ritmusgitár, ének) társaságában. A technikai háttérért Kajcsos László felelt. A csapat repertoárjában főként a Rolling Stones, a Black Sabbath és más nagy rockzenekarok feldolgozásai szerepeltek.

1971-ben csatlakozott hozzájuk Vida Ferenc (gitár), aki később kulcsfigurává vált. Amikor Számédi Dezsőt és Papp Tibort katonának hívták, a zenekar három tagra zsugorodott. Vida Ferenc basszusgitárra váltott, és meghívta a csapatba Sütő István dobost, valamint egy új gitáros-énekest, Sipoocz Ernőt.

1972-ben a formáció nevet váltott, és megszületett a Lord együttes.

Ez gyakorlatilag a Red Fire megújulásából született, és ezzel Papp László második zenekara is egyben. 1973 szilveszterén azonban úgy döntött, hogy befejezi a zenélést, és kilépett a Lordból. Utolsó fellépésére 1974 februárjában került sor. Ezután Ikervárra költözött, és végleg hátat fordított a zenei pályának.