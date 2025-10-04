Nagyon nagy a baj, ha ezt a foltot látja az otthonában

A penészgombák megjelenésének leggyakoribb oka a magas páratartalom és a nem megfelelő szellőzés, különösen a hőhidakkal érintett területeken.

A penész akár az egész házban elterjedhet

Ezeken a helyeken könnyen kialakulhat páralecsapódás, ami ideális környezetet teremt a gombaspórák elszaporodásához.

A fekete penészként ismert Stachybotrys chartarum különösen veszélyes lehet: nedves, rosszul szellőző helyeken fordul elő, és bár nem minden törzse termel toxint, jelenléte fejfájást, köhögést, légúti panaszokat okozhat. A Cladosporium, Aspergillus vagy Penicillium fajok szintén gyakoriak, allergiás reakciókat, asztmás tüneteket is kiválthatnak – írja a Sonline.

A penész nagyon egészségkárosító

A penész jelenléte tehát nem csupán kellemetlen látvány, hanem hosszú távon az egészségre is káros lehet, különösen gyermekek, idősek és légúti megbetegedéssel élők esetében. A megelőzés ezért kiemelt fontosságú: a rendszeres szellőztetés, a páratartalom csökkentése, a fürdőszoba és egyéb nedvességnek kitett helyiségek gyors kiszárítása elengedhetetlen.

A már kialakult penész eltávolítása kisebb felületeken házilag is megoldható, de nagyobb mértékű fertőzés vagy visszatérő probléma esetén mindenképp javasolt szakember segítségét kérni. Fontos, hogy az eltávolítás ne csupán látszólagos legyen – a forrás felkutatása és megszüntetése nélkül ugyanis a penész újra és újra visszatérhet.