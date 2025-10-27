Péter, ez már nem utánzás, hanem elmebetegség

A Békemenet és az úgynevezett tiszás Nemzeti Menet után azt gondolhattuk, hogy a számokkal nincs értelme vitatkozni, itt legalább nem lesznek problémák, valahol többen vannak, valahol kevesebben, úgyis a mondandó, az üzenet és koherens gondolkodás alapján lehet igazán megítélni a két eseményt. Hát, persze, hogy nem így lett. Magyar Péter és tanácsköztársasági brigádja kipróbált egy hatalmas ötletet, hiszen 2022-es, hamisított képekkel próbálták bebizonyítani, hogy a rendezvényükön mennyivel többen voltak, mint a Békemeneten. Bármilyen gyorsan kiderült a szánalmas és primitív csalás, sok szektás nem akarta ezt a valóságot sem befogadni, így most már az alternatív valóság újabb mélységét sikerült elérni. És ha ezt beveszik, akkor miért ne lehetne tovább mélyíteni azt a gödröt, amiben együtt dagonyázik a tiszás sereg?

Magyar Péter több mint egy órán át fárasztotta az embereket a beszédével, most pedig Orbán Viktor utánzásával próbál előre menekülni.

Fotó: Csudai Sándor

Magyar Péter követi Orbán Viktort

Lehet, hogy a zsebmessiás azt hiszi, hogy ha mindent megpróbál ugyanúgy csinálni, ahogy Orbán, akkor majd ő is kétharmaddal nyer és megkezdheti a királysága építését, amely az egész univerzum legcsodásabb kincse lesz. Az orvosok általában ilyenkor szokták kíméletesen elmagyarázni az ápoltnak, hogy ez pontosan így lesz, de most jobb, ha egy-két tablettát leöblít egy pohár vízzel és alszik egy kicsit. De a fent említett képhamisítás lehet, hogy nagy ötletet adott Magyar Péternek, aki Orbán Viktor minden helyszínén megjelenve, saját rendezvényt szervezve készít majd újabb mesterséges intelligencia által szerkesztett képeket. Így lesz majd Mohácson 700 ezer, Nyíregyházán 1.2 millió és a mértéktartó Szegeden 3.2 millió lelkes tiszás, akik nem csak a háztetőkön lógnak majd, mint a kötcsei képhamisításon, hanem egymáson állnak hárman, annyira sokan lesznek. Aki azt hinné, hogy ez vicc, az nyugodtan böngéssze az utóbbi hónapok eszement kamuit, manipulált képeit és érthetetlen hazugságait. A CopyPasteMan nem áll meg, annyira eredeti, hogy inkább mindent megpróbál ugyanúgy és ugyanakkor csinálni, mint a miniszterelnök, hogy a baloldali cselédsajtója csak vele foglalkozzon. És akkor még egyesek azt mondják, hogy nincs lejjebb. Dehogynem, mindig van, elég csak a tiszások közé állni és át lehet élni az élményt folyamatosan.