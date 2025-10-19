Fél a pókoktól? Ezzel az egyszerű trükkel védheti meg az otthonát

A hideg beköszöntével nemcsak mi, hanem a pókok is menedéket keresnek. Ilyenkor gyakori, hogy a lakás sarkaiban, ablakkereteknél vagy fürdőszobában bukkannak fel. Bár sokan félnek tőlük, a pókok hasznosak is, hiszen elpusztítják a kisebb rovarokat - írja a SONLINE.

A tiszta, rendezett otthon a pók egyik legnagyobb ellensége

Fotó: Unsplash

Illóolajokkal a pókok ellen

A pók nem kedveli az erős illatokat, különösen a borsmenta, a teafa, valamint a citrom- és narancsolajat. Ha 15 csepp illóolajat 2 deciliter vízbe keverünk, majd ezzel bepermetezzük a sötét sarkokat, ajtókat és ablakokat, a pókok elkerülik ezeket a területeket. A módszer nem ártalmas, csupán riasztó hatású.

Ecetes víz – természetes fertőtlenítő

Egy rész víz és egy rész ecet keveréke hatékonyan elriasztja a pókokat. Az erős szag számukra elviselhetetlen, miközben a keverék fertőtlenít is, így egyszerre tisztítja és védi az otthont.

Sütőpor a küszöbön

Sokan esküsznek erre az egyszerű, olcsó trükkre: ha sütőport szórunk az ajtók elé, a pókok nem lépnek be. Bár nem minden esetben működik, érdemes kipróbálni – főleg kisebb lakásokban.

Természetes riasztó növények

A levendula, a citromfű és a menta nemcsak illatosítják a lakást, hanem el is riasztják a pókokat. Érdemes ezekből egy-egy csokrot az ablakba vagy a bejárathoz helyezni.