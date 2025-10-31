Hírlevél

Orbán Viktor

Mindig péntek: bővül Orbán Viktor uniós mozgástere

Itt a XXI. Század Intézet podcastjének, a Mindig pénteknek a legújabb adása. Deák Dániel és Petri Bernadett ismét kontextusba helyezik a magyar bel- és külpolitika, valamint a globális geopoliika fontos eseményeit. Orbán Viktor, Andrej Babiš, XIV. Leó pápa és Donald Trump is terítékre kerülnek.
Orbán ViktorTrumpAndrej Babišpolitika

A XXI. Század Intézet Mindig péntek című podcastsorozata legújabb adásának címe: Bővül Orbán Viktor uniós mozgástere. Az intézet vezető elemzője, Deák Dániel és az intézet kutatója, Petri Bernadett Orbán Viktor római útját, a cseh választás eredményét és a november 7-i Trump–Orbán-találkozót értékelték kül- és belpolitikai szempontból egyaránt.

Mozgalmas időszakot élünk külpolitikai szempontból: Csehországban megnyerte a választást Orbán Viktor patrióta szövetségese, Andrej Babiš, aki hamarosan kormány alakít, az amerikai és az orosz elnök bejelentette, hogy a következő csúcstalálkozójuk Budapesten lesz, hétfőn Rómában találkozott a magyar kormányfő XIV. Leó pápával és Giorgia Meloni olasz kormányfővel, jövő pénteken pedig Washingtonban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel. Mindez igazolja a magyar kormány külpolitikai álláspontját: minden nagyhatalommal jóban kell lenni és mindent meg kell tenni a béke érdekében. És természetesen belpolitikai jelentősége is van, ugyanis hamisnak bizonyultak azok az ellenzéki állítások, miszerint a magyar külpolitika elhibázott és az ország elszigetelődéséhez vezet.

 

 

