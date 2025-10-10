Egy magyar, aki éttermet és egyházat is alapított Amerikában

Erdélyi Zsola a 90-es évek végén kiment Amerikába, először csak úgy motorozni, aztán már saját étterme lett Hollywood-ban, és még egy egyházat is alapított. Egy éve pedig hazaköltözött.

De nem csak személyes élmények kerülnek szóba, sőt… Olyan társadalmi, gazdasági, politikai elemzés kerekedett a beszélgetésből, ráadásul nem csak Amerikára vonatkozóan, amit nagy kár lenne kihagyni…