Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump reagált Putyin állítására

Politikai hobbista

Egy magyar, aki éttermet és egyházat is alapított Amerikában

59 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Politikai Hobbista eheti vendége egy igazi mesébe, filmbe illő történet főszereplője. Mutatjuk!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Politikai hobbistaAmerikapodcast

Erdélyi Zsola a 90-es évek végén kiment Amerikába, először csak úgy motorozni, aztán már saját étterme lett Hollywood-ban, és még egy egyházat is alapított. Egy éve pedig hazaköltözött.

De nem csak személyes élmények kerülnek szóba, sőt… Olyan társadalmi, gazdasági, politikai elemzés kerekedett a beszélgetésből, ráadásul nem csak Amerikára vonatkozóan, amit nagy kár lenne kihagyni…

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!