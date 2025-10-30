Hírlevél

Politikai Hobbista

Újabb sokkoló videók + kamufotó, kamuburger, kamukamu…

49 perce
Olvasási idő: 1 perc
A Politikai Hobbistában újabb, sehol másutt nem látható videók, köztük sokkoló, brutális képsorokkal. Emellett a legfontosabb bel- és külpolitikai események elemzése.
Politikai HobbistaHír TVadástv műsorJeszenszky Zsolt

A Politikai Hobbista mai témái többek között:

  • Lesz-e békecsúcs Budapesten?
  • Békemenet vs. Nemzeti Menet: már a hamburger is hazudik?
  • Miért fontos, ami Argentínában történt?
  • Nőkkel és gyerekekkel szembeni erőszak Európa nagyvárosaiban
  • Gázában kivégzik a sajátjaikat
  • A német nyugdíjas férfiak továbbra is teljesítik a parancsot

 

 

