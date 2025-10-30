Újabb sokkoló videók + kamufotó, kamuburger, kamukamu…

A Politikai Hobbistában újabb, sehol másutt nem látható videók, köztük sokkoló, brutális képsorokkal. Emellett a legfontosabb bel- és külpolitikai események elemzése.
A Politikai Hobbista mai témái többek között:
- Lesz-e békecsúcs Budapesten?
- Békemenet vs. Nemzeti Menet: már a hamburger is hazudik?
- Miért fontos, ami Argentínában történt?
- Nőkkel és gyerekekkel szembeni erőszak Európa nagyvárosaiban
- Gázában kivégzik a sajátjaikat
- A német nyugdíjas férfiak továbbra is teljesítik a parancsot
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!