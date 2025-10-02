Semjén Zsolt karaktergyilkolása, Trump ENSZ-beszéde, az albán pékségek titkai…

A Politikai Hobbistában ezen a héten is a legfontosabb bel- és külpolitikai események elemzése, mellette sehol másutt be nem mutatott videók és sztorik.
Többek között:
- Az albán pékségek sötét titkai évek után is itt vannak velünk
- Miért tolja a baloldal ennyire a pedo-sztorit?
- Hogyan védte meg Trump Magyarországot és Orbán Viktort? Hogyan osztotta ki a teljes ENSZ-t, és egy kicsit Erdogan török elnököt is? Mit reagáltak a liberális nők, amikor az autizmus kockázatára hívta fel a figyelmüket?
- Hogyan csináltak hülyét magukból a baloldali tüntetők Washingtonban, és még nagyobb hülyét Portlandben?
- Kik azok a britek, akik horvát nőket erőszakoltak?
- Tényleg megjelent Jézus egy moszkvai templomban?
Kattintson a videóra!