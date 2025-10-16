Hírlevél

Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Mivel érdemelte ki Krasznahorkai László a Nobel-díjat? És miért nem kapta meg Trump?

A Politikai Hobbista ezen a héten is a legfontosabb bel- és külpolitikai eseményeket elemzi, valamint a világ számos helyéről mutat be másutt nem látható, vagy erősen cenzúrázott, fejbevágó videókat.
Az eheti műsor témái közül néhány:

  • Irodalmi és Béke Nobel-díjat is csak az kaphat, aki megfelel a globalista-liberális kánon előírásainak? (Krasznahorkai Lászlóra ettől még magyarként büszkék lehetünk.) 
  • Hogyan ölték meg a pedofiliáért elítélt rocksztárt a börtönben? 
  • Mivel motiválják a besorozott ukrán katonákat, mielőtt a frontra küldik őket? 
  • Mit művelnek Nyugat-Európa utcáin a bevándorlók a nőkkel? 
  • Milyen zenét kell hallgatniuk Párizsban a buszon utazóknak?

 

 

