Mivel érdemelte ki Krasznahorkai László a Nobel-díjat? És miért nem kapta meg Trump?

A Politikai Hobbista ezen a héten is a legfontosabb bel- és külpolitikai eseményeket elemzi, valamint a világ számos helyéről mutat be másutt nem látható, vagy erősen cenzúrázott, fejbevágó videókat.

Az eheti műsor témái közül néhány: Irodalmi és Béke Nobel-díjat is csak az kaphat, aki megfelel a globalista-liberális kánon előírásainak? (Krasznahorkai Lászlóra ettől még magyarként büszkék lehetünk.)

Hogyan ölték meg a pedofiliáért elítélt rocksztárt a börtönben?

Mivel motiválják a besorozott ukrán katonákat, mielőtt a frontra küldik őket?

Mit művelnek Nyugat-Európa utcáin a bevándorlók a nőkkel?

Milyen zenét kell hallgatniuk Párizsban a buszon utazóknak?

