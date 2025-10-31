Hírlevél

Jeszenszky Zsolt

Ki az a Zsolti bácsi? És a Márki bácsi? Válaszol: az igazságügyi miniszter

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Újabb adással készült az ország egyik népszerű podcastje. A Politikai Hobbista stúdiójában ismét Jeszenszky Zsolt, aki ezúttal Tuzson Bence igazságügyi minisztert látja vendégül. A beszélgetés során szó lesz a Szőlő utcai javítóintézet körül keltett botrányról. És talán végre megtudjuk, hogy ki az a Zsolti bácsi.
Jeszenszky ZsoltBALOLDALI ÁLHÍREKbotrányPolitikai Hobbista

A Politikai Hobbista vendége ezen a héten Tuzson Bence igazságügyi miniszter, aki a Szőlő utcai javítóintézet körül keltett botrány, az állítólagos gyermekbántalmazási ügyek kapcsán válaszolt a Hobbista-csapat kérdéseire. Felmerült egy másik, valós sértettel és tanúvallomással rendelkező gyermekbántalmazási ügy is, amely hónapok óta a bíróságon. Zajlik?

Szóba került még:

  • a képviselők mentelmi joga
  • az Európai Unió lopakodó jogalkotása
  • a mesterséges intelligencia használata is az igazságszolgáltatásban.

 

 

