A poloskák visszatértek – és most még alattomosabbak, mint valaha

Pécs, Mohács, Siklós és a környező kisebb települések lakói is egyre gyakrabban jelzik, hogy a hűvösebb idő beköszöntével elszaporodtak a zöld vándorpoloskák és az ázsiai márványpoloskák. Ezek a hő- és fénykedvelő rovarok ösztönösen keresnek védett helyet, amikor a hőmérséklet éjszakánként 10 °C alá süllyed. A meleg, zárt terek – például ablakkeretek, redőnytokok, szellőzők és apró falrepedések – ideális búvóhelyet nyújtanak a poloska minden fajtája számára.

Poloska mindenhol!

Fotó: Pexels

Baranya vármegye különösen kedvelt élőhely számukra, hiszen a szőlőültetvények és gyümölcsösök bőséges táplálékforrást kínálnak, a mezőgazdasági területek közelsége pedig megkönnyíti, hogy a poloskák a városi otthonokig is eljussanak.

Hogyan védekezzünk a poloskák ellen?

A szakértők szerint a poloska elleni küzdelem legjobb módja a megelőzés.

Érdemes szúnyoghálót felszerelni,

tömíteni az ablak- és ajtórések környékét,

mert a rovarok meglepően kis nyílásokon is képesek bejutni. Különösen fontos a redőnytokok és szellőzők rendszeres tisztítása, mivel ezek a kedvenc rejtekhelyeik közé tartoznak.

Fontos tudni, hogy a poloskák nem veszélyesek: nem csípnek és nem terjesztenek betegségeket, ám jelenlétük zavaró és kellemetlen. Ha áttelelnek, tavasszal újra felbukkanhatnak a lakásban.

Túlélheti a poloska a telet? A szakértő válaszol

A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szerint nem az első fagy, hanem a tartós hideg az, ami valóban megtizedeli a rovarpopulációt. Komlós Attila, a szervezet kommunikációs menedzsere elmondta:

A poloskák és a kullancsok közül főként a kifejlett példányok érzékenyek a fagyra. A hosszú, mínuszos időszakok okoznak számottevő pusztulást.

Sokan hiszik, hogy az első hideg éjszakák véget vetnek a poloskaáradatnak, de ez csak részben igaz. Ha a tél enyhe, a rovarok akár nagy számban is áttelelhetnek az épületekben, hogy tavasszal újra megjelenjenek.