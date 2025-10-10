Hírlevél

A poloskák visszatértek – és most még alattomosabbak, mint valaha

Ahogy megérkezik az ősz és lehűlnek az éjszakák, egyre több baranyai otthonban tűnnek fel a nemkívánatos vendégek: a poloskák. A poloska invázió októberre évről évre komoly fejfájást okoz a lakosságnak, hiszen ezek a kellemetlen szagú rovarok tömegesen próbálnak bejutni a meleg lakásokba.
poloskahideghőmérséklet

Pécs, Mohács, Siklós és a környező kisebb települések lakói is egyre gyakrabban jelzik, hogy a hűvösebb idő beköszöntével elszaporodtak a zöld vándorpoloskák és az ázsiai márványpoloskák. Ezek a hő- és fénykedvelő rovarok ösztönösen keresnek védett helyet, amikor a hőmérséklet éjszakánként 10 °C alá süllyed. A meleg, zárt terek – például ablakkeretek, redőnytokok, szellőzők és apró falrepedések – ideális búvóhelyet nyújtanak a poloska minden fajtája számára.

poloska
Poloska mindenhol!
Fotó: Pexels

Baranya vármegye különösen kedvelt élőhely számukra, hiszen a szőlőültetvények és gyümölcsösök bőséges táplálékforrást kínálnak, a mezőgazdasági területek közelsége pedig megkönnyíti, hogy a poloskák a városi otthonokig is eljussanak.

Hogyan védekezzünk a poloskák ellen?

A szakértők szerint a poloska elleni küzdelem legjobb módja a megelőzés. 

  • Érdemes szúnyoghálót felszerelni, 
  • tömíteni az ablak- és ajtórések környékét, 

mert a rovarok meglepően kis nyílásokon is képesek bejutni. Különösen fontos a redőnytokok és szellőzők rendszeres tisztítása, mivel ezek a kedvenc rejtekhelyeik közé tartoznak.

A természetes riasztók is hatékonyak lehetnek: a levendula, a borsmenta vagy az ecetes víz illata távol tartja a rovarokat. Ha mégis bejutottak a lakásba, ne nyomjuk össze őket – kellemetlen szaguk miatt inkább porszívóval távolítsuk el, majd ürítsük ki a porzsákot.

Fontos tudni, hogy a poloskák nem veszélyesek: nem csípnek és nem terjesztenek betegségeket, ám jelenlétük zavaró és kellemetlen. Ha áttelelnek, tavasszal újra felbukkanhatnak a lakásban.

Túlélheti a poloska a telet? A szakértő válaszol

A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szerint nem az első fagy, hanem a tartós hideg az, ami valóban megtizedeli a rovarpopulációt. Komlós Attila, a szervezet kommunikációs menedzsere elmondta: 

A poloskák és a kullancsok közül főként a kifejlett példányok érzékenyek a fagyra. A hosszú, mínuszos időszakok okoznak számottevő pusztulást.

Sokan hiszik, hogy az első hideg éjszakák véget vetnek a poloskaáradatnak, de ez csak részben igaz. Ha a tél enyhe, a rovarok akár nagy számban is áttelelhetnek az épületekben, hogy tavasszal újra megjelenjenek.

A parlagfűvel kapcsolatos hiedelem is hasonló: a fagy ugyan elpusztítja a növényt, de addigra már befejezte a pollenszórást, így az allergiás tünetek megszűnése csak látszólag függ össze a hideggel.

 

 

