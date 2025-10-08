Michelin-csillagos séf burgerét kóstolhatjuk meg a McDonald'sban

Rácz Jenő neve már évek óta összefonódott a hazai gasztronómia legmagasabb szintjével, most pedig a gyorséttermek világába is belekóstolt. A sztárséf és a McDonald’s közös projektje, a Limited by Rácz Jenő menü, különleges ízeket és minőségi alapanyagokat kínál a megszokott Meki-élmény új szintjén – számol be a Mindmegette.hu.

A Limited by Rácz Jenő menü különleges csomagolása a séf kézírását viseli

Rácz Jenő új burgerrel hódít a McDonald’sban

A séf születésnapjához időzített limitált kiadás október 8-tól elérhető a McDonald’s alkalmazásában, egy nappal később pedig már az ország összes éttermében megvásárolható. A menü központi eleme egy teljesen új fejlesztésű burger, amelyhez a lánc külön, vajjal dúsított, len- és szezámmagos buciban tálalja a marhahúspogácsát. A szendvics rétegei között füstölt sajt, paradicsom, lollo rosso saláta, bacon, pirított és friss hagyma, valamint egy különleges, fekete fokhagymás szósz kap helyet – utóbbit az Univer készíti Rácz Jenő receptje alapján.

A menü részeként pikánsan fűszerezett sült krumpli, extra mártogatós és egy választható üdítő is jár. A különleges ajánlat egyedi, vörös-fekete csomagolásban érkezik, amely a séf kézírását és aláírását is viseli – így minden elemében személyes alkotásnak tekinthető.

A menü megalkotása több hónapos közös munka eredménye volt: Rácz Jenő több változatot is tesztelt, mire megszületett a végleges verzió. Az eredmény pedig egy olyan burger, amelyet csak Magyarországon lehet megkóstolni – de a séf szerint benne „végtelen lehetőség rejlik”.