Eddig tartott a kellemes idő – mutatjuk, mi vár ránk a következő napokban

Ma kezdetben erősen, később közepesen felhős égbolt várható, több napsütéssel.

Helyenként záporok is előfordulhatnak.

A hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul.

Csütörtökön reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk.

A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű.

Pénteken részben napos, időnként rétegfelhős, csendes őszi idő ígérkezik.

A reggeli órákban 2, délután körülbelül 16 fokot mérhetünk.

Szombaton borongós,

erősen felhős idő valószínű, időnként megélénkülő széllel.

Csak elszórtan fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül alakul.

Vasárnap a reggelre kialakuló köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, ezt követően gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A szél mérsékelt marad.

A maximum 10 és 15 fok között várható.

