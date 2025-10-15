Hírlevél

Eddig tartott a kellemes idő – mutatjuk, mi vár ránk a következő napokban

1 órája
A napsütés mellett záporok, köd és élénk szél jellemzi a következő napok időjárását - írta előrejelzésében a Köpönyeg.hu.
Ma kezdetben erősen, később közepesen felhős égbolt várható, több napsütéssel. 

Helyenként záporok is előfordulhatnak.

 A hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul.

Csütörtökön reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. 

A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű.

Pénteken részben napos, időnként rétegfelhős, csendes őszi idő ígérkezik. 

A reggeli órákban 2, délután körülbelül 16 fokot mérhetünk.

Szombaton borongós, 

erősen felhős idő valószínű, időnként megélénkülő széllel. 

Csak elszórtan fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül alakul.

Vasárnap a reggelre kialakuló köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, ezt követően gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A szél mérsékelt marad.

 A maximum 10 és 15 fok között várható.

(Köpönyeg.hu)

 

