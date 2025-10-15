Eddig tartott a kellemes idő – mutatjuk, mi vár ránk a következő napokban

Ma kezdetben erősen, később közepesen felhős égbolt várható, több napsütéssel.
Helyenként záporok is előfordulhatnak.
A hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul.
Csütörtökön reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk.
A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű.
Pénteken részben napos, időnként rétegfelhős, csendes őszi idő ígérkezik.
A reggeli órákban 2, délután körülbelül 16 fokot mérhetünk.
Szombaton borongós,
erősen felhős idő valószínű, időnként megélénkülő széllel.
Csak elszórtan fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül alakul.
Vasárnap a reggelre kialakuló köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, ezt követően gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A szél mérsékelt marad.
A maximum 10 és 15 fok között várható.