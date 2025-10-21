Átverés az egész? Sose higgyünk a reklámoknak?

A Jeszenszky-kaland eheti epizódjában feltettük a kérdést: a reklámok mind hazudnak, átvernek, és csak a pénzünket akarják?
És persze további kérdéseket is megfogalmaztunk:
- Mi a különbség a befolyásolás és a manipuláció között?
- A saját agyunk is átver minket?
- Az online marketing kinyírta az offline-t?
- Különböznek-e egymástól az ügyfelek?
És aki válaszol: Bányai Balázs reklám- és marketing szakember, ügynökség-vezető.
Kattintson a videóra a válaszokért!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!