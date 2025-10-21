Hírlevél

Akkorát csapott a lengyelekre Lavrov, hogy az a Holdon is hallatszik

Orbán Viktor: Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

Átverés az egész? Sose higgyünk a reklámoknak?

38 perce
Olvasási idő: 1 perc
A Jeszenszky-kaland eheti epizódjában feltettük a kérdést: a reklámok mind hazudnak, átvernek, és csak a pénzünket akarják?
És persze további kérdéseket is megfogalmaztunk:

  • Mi a különbség a befolyásolás és a manipuláció között?
  • A saját agyunk is átver minket?
  • Az online marketing kinyírta az offline-t?
  • Különböznek-e egymástól az ügyfelek?

És aki válaszol: Bányai Balázs reklám- és marketing szakember, ügynökség-vezető.

Kattintson a videóra a válaszokért!


 


 

 

