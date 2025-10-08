Ezt látni kell! Videón, ahogy a rendőrök levadásszák a gyorshajtókat

Álcázva, civil autóból csaptak le a rendőrök a közúti szabálysértőkre a fővárosban.

A gyanútlan szabálysértők nem sejtették, hogy civil rendőrautó követi őket

Fotó: police.hu

A XVIII. kerületi rendőrök egyetlen nap alatt három körözött bűnözőt fogtak el, köztük olyanokat, akik lopás, engedély nélküli vezetés és akár súlyos testi sértés miatt kerültek a hatóságok keresőjébe.

A zsaruk szeptember 22-től október 3-ig ellenőrizték a közlekedés résztvevőit a kerületben civil gépkocsikból. A rendőrök három alkalommal büntetőfeljelentést tettek; egy esetben garázdaság, kettőben kábítószer birtoklása miatt. Emellett két szabálysértési feljelentés is született, az előzési és az elsőbbségi szabályok megsértése miatt – írja a police.hu.

Rendőrkézen a gyorshajtók

A legnagyobb gondot azonban a gyorshajtók okozták: összesen 132 alkalommal róttak ki közigazgatási bírságot, amiből 127 gyorshajtás volt. Az öv használatának elmulasztásáért is megbüntettek öt sofőrt. Helyszíni bírságot 70 esetben szabtak ki, főként gyorshajtás és irányjelzés elmulasztása miatt. Az akció alatt a rendőrök két autóban is radarblokkoló eszközt szúrtak ki, ami szintén helyszíni bírságot vont maga után. Emellett több sofőrt az alábbi szabályszegésekért is megbüntettek: másokat veszélyeztető közlekedés, záróvonal átlépése, elsőbbségi szabály megszegése gyalogos átkelőhelyen, és lejárt műszaki engedély.

Drága út Ferihegyre

A majdnem kéthetes akció „győztese” az a sofőr lett, aki a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a megengedett 70 km/h helyett 145 km/h-val száguldott a légikikötő felé. Ez még az autópályán is több mint a megengedett tempó. Azt nem tudjuk, elérte-e a gépét, de azt igen, hogy a gyorshajtásért 140 ezer forintos bírságot kapott.



A rendőrök videóra is vették, ahogy lekapcsolják a szabálysértőket: