Rendszám-őrület: ezért fizetnek vagyonokat az autósok

A rendszám alapvetően a jármű azonosítására szolgál, de az autótulajdonosok számára régóta adott a lehetőség, hogy saját igényeikhez igazítsák a feliratot. Az egyéni rendszám esetében a 2022-ben bevezetett 2+2+3 formátumhoz kell igazodni - tájékoztat a ZAOL.hu.

Hagyományos rendszám: 3 betű + 3 szám

Fotó: Pexels

Az egyedi rendszám viszont sokkal szabadabb variációkat kínál: lehet például

hat betű + egy szám,

öt betű + két szám,

négy betű + három szám

három betű + négy szám

Ez a szabadság azonban komoly árral jár. 2025 februárjától az

egyénileg kiválasztott rendszám díja 151 810 forint, míg az egyedi rendszámtábla ára már 587 250 forint

– vagyis közel négyszer annyiba kerül.

Öröklés esetén mi történik a rendszámmal?

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon a különleges rendszám önálló vagyontárgy-e. A jogszabályok szerint nem:

a rendszám mindig a járműhöz kötődik.

Ez azt jelenti, hogy öröklés esetén a jármű új tulajdonosával együtt a rendszám használati joga is átszáll.

Az örökös dönthet úgy is, hogy nem tart igényt a korábbi rendszámra. Ilyenkor sorozatrendszámra válthat, viszont a különleges rendszám használati jogát elveszíti. Ha később mégis újra szeretné igényelni, ismét meg kell fizetnie a teljes díjat.

Rendszám – státuszszimbólum vagy felesleges luxus?

Az autótulajdonosok számára a rendszám nemcsak az azonosítás eszköze, hanem sokszor a személyiségük vagy státuszuk kifejezésének része. Egy biztos: a különleges rendszám ma már komoly befektetés, amelyért akár több százezer forintot is ki kell fizetni.