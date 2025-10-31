Ön emlékszik még ezekre a retró sorozatokra? – Szavazzon, melyik volt a kedvence!

A Linda, a Szomszédok, A Tenkes kapitánya, a Kemény kalap és krumpli orr, az Angyalbőrben és a Família Kft. ma is nosztalgikus hangulatot árasztanak. Ezek a retró sorozatok újra hódítanak a streamingplatformokon és a közösségi médiában, visszarepítve minket a gyerekkor és a klasszikus magyar tévézés világába.
A retró sorozatok varázsa abban rejlik, hogy képesek egyetlen jelenettel is visszarepíteni a múltba. A Linda női főhőse a magyar akciótévé úttörője volt, a Szomszédok pedig generációkat tanított meg a panelélet hétköznapjaira. A Tenkes kapitánya legendás kalandjai, a Kemény kalap és krumpli orr gyerekcsínyei, az Angyalbőrben katonaévei és a Família Kft. humoros családi történetei mind egy letűnt korszak lenyomatai. Ezek a magyar retró sorozatok nemcsak szórakoztattak, hanem identitást is formáltak — ezért térnek vissza újra és újra a képernyőkre.
Retró sorozatok, amiket minden magyar ismer — Linda, Szomszédok és a többiek
Galéria: Vissza a múltba: ikonikus magyar tévésorozatok
1/12
Linda
Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!
Önnek melyik volt a kedvence ezek közül?
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!