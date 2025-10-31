Ön emlékszik még ezekre a retró sorozatokra? – Szavazzon, melyik volt a kedvence!

A retró sorozatok varázsa abban rejlik, hogy képesek egyetlen jelenettel is visszarepíteni a múltba. A Linda női főhőse a magyar akciótévé úttörője volt, a Szomszédok pedig generációkat tanított meg a panelélet hétköznapjaira. A Tenkes kapitánya legendás kalandjai, a Kemény kalap és krumpli orr gyerekcsínyei, az Angyalbőrben katonaévei és a Família Kft. humoros családi történetei mind egy letűnt korszak lenyomatai. Ezek a magyar retró sorozatok nemcsak szórakoztattak, hanem identitást is formáltak — ezért térnek vissza újra és újra a képernyőkre.

Fotó: MTVA/MédiaKlikk / MTVA/MédiaKlikk