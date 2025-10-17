Egyetlen trükkös mozdulat, és eltűnik az útból az idegesítő kupak

A PET-palackok rögzített kupakjai sok fogyasztó számára idegesítőek lehetnek. Útban vannak, amikor inni szeretnénk a palackból, vagy pohárba öntenénk az italt. Pedig a bosszúságot valójában egy apró mozdulattal el lehet kerülni, anélkül, hogy letépnénk – írja a Teol.

Zavarja a rögzített kupak a PET-palackon? Egyetlen trükkel megoldható a probléma

Fotó: Unsplash

Amióta bevezették a rögzített kupakot a PET-palackokon, rengeteg fogyasztó panaszkodik: a kupak útban van, nehéz inni belőle, vagy a pohárba öntéskor melléfolyik az ital.

A látszólag idegesítő dizájn azonban nem véletlen: a szabályozás célja, hogy a kupak ne váljon le a palackról, így a PET-palack és a kupak együtt kerülhet az újrahasznosítási folyamatba.

Így kevesebb műanyag hulladék keletkezik.

Így szabadulhat meg a rögzített kupaktól anélkül, hogy letépné

A Mizse Ásványvíz ügyvezető igazgatója egy Facebook-videóban mutatta be a trükköt: a kupakot letekerés után egyszerűen el kell fordítani a palack nyaka mentén, így az oldalához rögzül. Ez megakadályozza, hogy a kupak mozogjon, amikor inni vagy tölteni szeretnénk, és leszakítani sem kell. A videót a Teol oldalán megtekintheti.