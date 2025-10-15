Rókát észleltek egy magyar nagyvárosban

Újabb róka észlelés történt Magyarországon. Ezúttal Egerben tűnt fel a ragadozó állat. A helyiek több képet is készítettek, október 10-én pedig már egy helyi közösségi csoportba is felkerültek a képek a híres ravaszdiról.

Fotó: Unsplash

Ravaszdi ragadozó róka lepte meg Eger népét

Egy népszerű egri Facebook-csoportban osztották meg a képet, amelyen egy róka látható a buszpályaudvar mellett. A felvétel gyorsan terjedt, és sokan felismerték a helyszínt. Többen arról számoltak be, hogy a vadállat már a Dobó téren is megjelent, mások az Érsekkertben látták felbukkanni.

A poszt alatt rengeteg hozzászólás gyűlt, néhányan két rókát is láttak a városban. A ragadozó nyugodtan viselkedett, ami arra utalhat, hogy a városi környezethez is hozzászokott.

A Heol szerint az észlelés nem egyedi eset: az utóbbi hónapokban több északi városban is feltűntek rókák. A természetvédők arra kérik a lakosokat, hogy tartsanak távolságot, és ne próbálják etetni az állatokat.

Tegnap beszámoltunk róla, hogy veszett róka tűnt fel Magyarországon.

