Rossz hír! Ilyen brutális időjárás régen volt – ez keresztbe vág minden tervet

Eső, viharos szél és hűvös idő jellemzi a következő napok időjárását - írta előrejelzésében a Köpönyeg.hu.
Ma reggelig sokfelé várható kiadós eső, néhol beágyazott zivatar. Napközben aztán északnyugat felől csökken a felhőzet, de északkeleten és délnyugaton akár délután is eshet. Estére derülhet ki az ég. 

A déli órákig sokfelé lesz viharos az északnyugati szél. 

11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton változóan felhős időre számíthatunk, délen elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. 

14-15 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.

Vasárnap a reggeli ködfoltok feloszlása után délnyugat felől beborul az ég, és

 egyre többfelé valószínű eső, zápor. 

Az északnyugati szél egyre inkább megerősödik. 11-16 fok várható délután.

Hétfőn reggelig sokfelé eshet, majd csökken a felhőzet, és változóan felhős idő várható.

 Viharossá fokozódhat az északnyugati szél. 11-12 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

(Köpönyeg.hu)

 

