Rossz hír! Ilyen brutális időjárás régen volt – ez keresztbe vág minden tervet

Ma reggelig sokfelé várható kiadós eső, néhol beágyazott zivatar. Napközben aztán északnyugat felől csökken a felhőzet, de északkeleten és délnyugaton akár délután is eshet. Estére derülhet ki az ég.
A déli órákig sokfelé lesz viharos az északnyugati szél.
11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
Szombaton változóan felhős időre számíthatunk, délen elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat.
14-15 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
Vasárnap a reggeli ködfoltok feloszlása után délnyugat felől beborul az ég, és
egyre többfelé valószínű eső, zápor.
Az északnyugati szél egyre inkább megerősödik. 11-16 fok várható délután.
Hétfőn reggelig sokfelé eshet, majd csökken a felhőzet, és változóan felhős idő várható.
Viharossá fokozódhat az északnyugati szél. 11-12 fok köré esik vissza a hőmérséklet.