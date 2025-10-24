Rossz hír! Ilyen brutális időjárás régen volt – ez keresztbe vág minden tervet

Ma reggelig sokfelé várható kiadós eső, néhol beágyazott zivatar. Napközben aztán északnyugat felől csökken a felhőzet, de északkeleten és délnyugaton akár délután is eshet. Estére derülhet ki az ég.

A déli órákig sokfelé lesz viharos az északnyugati szél.

11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton változóan felhős időre számíthatunk, délen elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat.

14-15 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.

Vasárnap a reggeli ködfoltok feloszlása után délnyugat felől beborul az ég, és

egyre többfelé valószínű eső, zápor.

Az északnyugati szél egyre inkább megerősödik. 11-16 fok várható délután.

Hétfőn reggelig sokfelé eshet, majd csökken a felhőzet, és változóan felhős idő várható.

Viharossá fokozódhat az északnyugati szél. 11-12 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

