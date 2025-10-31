Lakások ezreit ostromolják — brutális rovarinvázió söpör végig az országon

A rovarinvázió minden évben ősszel indul be, amikor a rovarok a fagy elől menedéket keresnek. A házak, pincék és padlások ideális búvóhelyet kínálnak a számukra. A természetben fakéreg alatt, odvakban vagy avarban telelnének, de az emberi környezet melegebb és biztonságosabb. Így alakul ki a sokakat bosszantó jelenség, amikor tömegesen lepik el az épületeket – írj a Kemma.
Harlekinkatica: a rovarinvázió legismertebb szereplője
Az egyik legfeltűnőbb faj a harlekinkatica (Harmonia axyridis), amelyet eredetileg a levéltetvek elleni biológiai védekezésre telepítettek be. Azóta viszont túlszaporodott, és kiszorítja az őshonos hétpettyes katicabogarat.
Három fő színváltozata terjedt el:
– narancssárga alapon fekete pettyes,
– fekete alapon piros pettyes,
– és különböző hibrid mintázatok.
Ezek a rovarok gyakran ezrével húzódnak be egy-egy házba, különösen napos őszi napokon.
Harapnak a katicák?
A rovarinvázió során sokan panaszkodnak arra, hogy a katicák „harapnak” vagy „csípnek”. A harlekinkatica valóban képes enyhe bőrreakciót okozni, főleg az érzékeny bőrűeknél. Bár nem veszélyes, viszketést és pirosságot okozhat.
A kertben viszont nem az emberekre, hanem az őshonos katicafajokra jelentenek veszélyt: elpusztítják azok lárváit és táplálékát, így felborítják az ökoszisztémát.
Mit tehetünk a rovarinvázió ellen?
- Zárd le a réseket és nyílásokat az ajtóknál, ablakoknál.
- Helyezz finom hálót a szellőzőkre és tetőablakokra.
- Ne nyomd szét őket, mert bűzös váladékot engednek.
- Porszívóval gyűjtsd össze, majd a portartályt ürítsd ki kint.
- Illóolajokkal (pl. citrus, levendula) is távol tarthatók.
