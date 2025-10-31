Lakások ezreit ostromolják — brutális rovarinvázió söpör végig az országon

A rovarinvázió minden évben ősszel indul be, amikor a rovarok a fagy elől menedéket keresnek. A házak, pincék és padlások ideális búvóhelyet kínálnak a számukra. A természetben fakéreg alatt, odvakban vagy avarban telelnének, de az emberi környezet melegebb és biztonságosabb. Így alakul ki a sokakat bosszantó jelenség, amikor tömegesen lepik el az épületeket – írj a Kemma.

A rovarinvázió idején harlekinkaticák tízezrei húzódnak be a házakba, padlásokra és pincékbe. Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

Harlekinkatica: a rovarinvázió legismertebb szereplője

Az egyik legfeltűnőbb faj a harlekinkatica (Harmonia axyridis), amelyet eredetileg a levéltetvek elleni biológiai védekezésre telepítettek be. Azóta viszont túlszaporodott, és kiszorítja az őshonos hétpettyes katicabogarat.

Három fő színváltozata terjedt el:

– narancssárga alapon fekete pettyes,

– fekete alapon piros pettyes,

– és különböző hibrid mintázatok.

Ezek a rovarok gyakran ezrével húzódnak be egy-egy házba, különösen napos őszi napokon.

Harapnak a katicák?

A rovarinvázió során sokan panaszkodnak arra, hogy a katicák „harapnak” vagy „csípnek”. A harlekinkatica valóban képes enyhe bőrreakciót okozni, főleg az érzékeny bőrűeknél. Bár nem veszélyes, viszketést és pirosságot okozhat.

A kertben viszont nem az emberekre, hanem az őshonos katicafajokra jelentenek veszélyt: elpusztítják azok lárváit és táplálékát, így felborítják az ökoszisztémát.

Mit tehetünk a rovarinvázió ellen?

Zárd le a réseket és nyílásokat az ajtóknál, ablakoknál.

Helyezz finom hálót a szellőzőkre és tetőablakokra.

Ne nyomd szét őket, mert bűzös váladékot engednek.

Porszívóval gyűjtsd össze, majd a portartályt ürítsd ki kint.

Illóolajokkal (pl. citrus, levendula) is távol tarthatók.

Nyáron a Balatonnál tombolt a szúnyoginvázió — Siófokon már az esti teraszozás is rémálom volt

Szúnyoginvázió keseríti meg a nyaralók estéit a Balatonnál — Siófokon az árvaszúnyog olyan mértékben elszaporodott, hogy sokan már az esti teraszozást is lehetetlennek tartják miatta.