Túl zseniális ahhoz, hogy feledésbe merüljön – a Rubik-kocka története

1974 tavaszát írtunk, amikor Rubik Ernő feltalálta a „Bűvös kockát”. A fiatal magyar építész akkoriban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán tanított, és eredetileg azért készítette a Rubik-kockát, hogy hallgatóinak a térbeli mozgást szemléltesse, de amit létrehozott, az messze túlnőtt minden elképzelésen – írja a Smithsonian magazine. A Rubik-kocka elindult hódító útjára.
A Rubik-kocka Amerikát is meghódította
Rubik hónapokig kísérletezett fából és papírból készült kockákkal, amiket gumiszalagokkal és kapcsokkal fogott össze. Megszületett a „Bűvös kocka”, amit később Rubik-kockaként ismert meg a világ. A szabadalmaztatás két évet vett igénybe, 1975 és 1978 között 5 ezer kocka került ki belföldi értékesítésre a TRIÁL-on keresztül, ami akkor még az egyedüli belföldi kereskedelmi engedéllyel rendelkező cég volt. Először 1978-ban exportálták a kockát, 1980-ban pedig már Angliában elnyerte az év játéka címet és azóta is töretlen sikernek örvend. Rubik Ernő nevéhez azóta többféle logikai játék fűződik, de a bűvös kockát egyik se tudta lekörözni.
A feltaláló maga sem sejtette, hogy kockája egyszerre lesz oktatási eszköz, játék és művészeti inspiráció. Nem mellékesen, azóta több mint 350 millió darabot adtak el belőle világszerte, és egy új sportágat is teremtett: a speedcubingot, vagyis a villámgyors kirakást, amely mára tömegeket vonz versenyekre.
A kocka hatása sokkal érdekesebb, mint maga a kocka – írta Rubik Ernő A bűvös kocka című könyvében, amelynek első kiadása 1981-ben jelent meg.
A klasszikus kocka mindössze hat színből és 54 apró négyzetből áll, ám a lehetséges kombinációk száma szinte felfoghatatlan: 43 trillió lehetséges állás. A cél egyszerűnek tűnik: minden oldalnak vissza kell nyernie az egyszínű formáját. A megoldás azonban komoly logikát és térlátást igényel, éppen ez a kihívás tette örök klasszikussá. A kocka serkenti a logikai gondolkodást, a problémamegoldó képességet és a koncentrációt. Aki ráhangolódik és kitartóan próbálkozik, akár napokig eltöprenghet a megoldáson. A 3x3x3-as kockát később bonyolultabb verziók követték: 4x4x4-es és 5x5x5-ös változatok, amelyek már a matematikai csoportelmélet elveit is felidézik.
Ma már létezik egy gép, a Purdubik's Cube, amely képes egy véletlenszerűen összekevert Rubik-kockát mindössze 0,103 másodperc alatt kirakni. Ez 1-2-szer gyorsabb, mint egy emberi szempillantás, így a művelet szinte nem látható, felfogni is alig lehet.
A Rubik-kockával kapcsolatban külön érdekesség, hogy a rendszerváltás előtt a vasfüggöny mögötti Magyarországról is utat talált magának a világhír felé. A játékgyártás akkoriban nem volt kiemelt iparág Magyarországon, 1977-ben mégis megjelenhetett a hazai boltokban.
Két évvel később a nürnbergi játékkiállításon felfigyelt rá egy brit üzletember, aki az amerikai Ideal Toy Companyhoz vitte az ötletet. Az 1980-as évek elején már az USA-ban is hatalmas divat lett, tévés reklámokban és rajzfilmekben szerepelt, köztük a „Rubik, a csodakocka” című animációs sorozatban.
Bár 1982-ben a New York Times már „lejárt divatnak” nevezte a kockát, a jóslat egyáltalán nem vált be. A Bűvös kocka túl időtlen és túl zseniális volt ahhoz, hogy feledésbe merüljön. Az elmúlt években pedig újra virágkorát éli, főként a digitális generációnak köszönhetően, amelynek tagjai online videókból és közösségekből tanulják meg a megoldásokat.
A Rubik-kocka tehát több, mint egyszerű játék. A Rubik-kocka egy szimbólum, az emberi kíváncsiság, kreativitás és kitartás jelképe. Vagy ahogy maga Rubik fogalmazta meg: „A vég mindig új kezdetbe fordul át.”