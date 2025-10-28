Túl zseniális ahhoz, hogy feledésbe merüljön – a Rubik-kocka története

1974 tavaszát írtunk, amikor Rubik Ernő feltalálta a „Bűvös kockát”. A fiatal magyar építész akkoriban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán tanított, és eredetileg azért készítette a Rubik-kockát, hogy hallgatóinak a térbeli mozgást szemléltesse, de amit létrehozott, az messze túlnőtt minden elképzelésen – írja a Smithsonian magazine. A Rubik-kocka elindult hódító útjára.

Rubik-kocka-verseny 1981-ben

Fotó: Fortepan / Urbán Tamás / Fortepan / Urbán Tamás

A Rubik-kocka Amerikát is meghódította

Rubik hónapokig kísérletezett fából és papírból készült kockákkal, amiket gumiszalagokkal és kapcsokkal fogott össze. Megszületett a „Bűvös kocka”, amit később Rubik-kockaként ismert meg a világ. A szabadalmaztatás két évet vett igénybe, 1975 és 1978 között 5 ezer kocka került ki belföldi értékesítésre a TRIÁL-on keresztül, ami akkor még az egyedüli belföldi kereskedelmi engedéllyel rendelkező cég volt. Először 1978-ban exportálták a kockát, 1980-ban pedig már Angliában elnyerte az év játéka címet és azóta is töretlen sikernek örvend. Rubik Ernő nevéhez azóta többféle logikai játék fűződik, de a bűvös kockát egyik se tudta lekörözni.

A feltaláló maga sem sejtette, hogy kockája egyszerre lesz oktatási eszköz, játék és művészeti inspiráció. Nem mellékesen, azóta több mint 350 millió darabot adtak el belőle világszerte, és egy új sportágat is teremtett: a speedcubingot, vagyis a villámgyors kirakást, amely mára tömegeket vonz versenyekre.

A kocka hatása sokkal érdekesebb, mint maga a kocka – írta Rubik Ernő A bűvös kocka című könyvében, amelynek első kiadása 1981-ben jelent meg.

A klasszikus kocka mindössze hat színből és 54 apró négyzetből áll, ám a lehetséges kombinációk száma szinte felfoghatatlan: 43 trillió lehetséges állás. A cél egyszerűnek tűnik: minden oldalnak vissza kell nyernie az egyszínű formáját. A megoldás azonban komoly logikát és térlátást igényel, éppen ez a kihívás tette örök klasszikussá. A kocka serkenti a logikai gondolkodást, a problémamegoldó képességet és a koncentrációt. Aki ráhangolódik és kitartóan próbálkozik, akár napokig eltöprenghet a megoldáson. A 3x3x3-as kockát később bonyolultabb verziók követték: 4x4x4-es és 5x5x5-ös változatok, amelyek már a matematikai csoportelmélet elveit is felidézik.