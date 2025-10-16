Rubint Réka neve évtizedek óta a kitartás, a nőiesség és az egészséges életmód szinonimája, és most új szerepben tűnik fel. A Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör célja, hogy összefogja mindazokat, akik hisznek abban, hogy a mozgás és a helyes táplálkozás nemcsak az egyéni életminőséget javítja, hanem az ország jövőjét is erősebbé teheti - írja a BORS online.

Rubint Réka életműve új szintre lép

Fotó: TV2

Az alapítók hitvallása egyszerű, mégis erős:

testi egészség nélkül nincs lelki erő, lelki erő nélkül pedig nincs nemzeti felemelkedés.

Rubint Réka és Schobert Norbert munkássága bizonyítja, hogy a kitartás és az életmódváltás képes valódi változást hozni százezrek életében.

Mit kínál a Fitt Magyarország Digitális Polgári Kör?

Összefogás mindenkinek, aki hinni akar önmagában és a közösség erejében

Teret ad a rendszeres mozgásnak és az egészséges táplálkozásnak

Példát és motivációt nyújt azoknak, akik még nem merték elkezdeni életmódváltásukat

Egy erősebb, egészségesebb és boldogabb Magyarország megteremtése

A kezdeményezés rövid idő alatt rengeteg követőt szerzett az online térben, és a résztvevők már az első napokban aktívan csatlakoztak a közösségi programokhoz. Rubint Réka személye garancia a hitelességre, hiszen életműve során már bizonyította:

a szeretettel, következetességgel és szakértelemmel vezetett közösség képes életet formálni.

Rubint Réka új küldetése: egészség, közösség, inspiráció

A Digitális Polgári Kör nem csupán egy online platform, hanem mozgalom, amely lehetőséget ad arra, hogy mindenki a saját tempójában, biztonságos és támogató környezetben kezdje el az egészséges életmódot. A rajongók és az érdeklődők a kezdeményezés weboldalán és közösségi felületein követhetik az eseményeket, edzéseket és programokat.