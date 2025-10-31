Hírlevél

Vizsgálat!

Fordulat a Mol finomító tűzesetében – terrorcselekmény gyanúját is vizsgálhatják

Magyar Péter

„Mindenki be lesz vonultatva!” – Ruszin-Szendi háborús beszéde felrobbantotta a netet!

Megdöbbentő kijelentések! Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy videót osztott meg, melyen jól hallgató és látható, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz arról beszél: hogy háború esetén „mindenki be lesz vonultatva”, és a sorkötelezettség akár vissza is térhet.
Magyar PéterRuszin-Szendi RomuluszsorkötelezettségKocsis Mátéháború

Döbbenetes videót osztott meg Kocsis Máté. A felvételen jól láthatóak Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kijelentései a sorkötelezettségről és a háborúról.

Kecskemét, 2023. március 26. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke (j) beszédet mond a Koszovóból visszatérő KFOR tartalék zászlóalj fogadásakor a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnál Kecskeméten 2023. március 26-án. Mögötte Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. MTI/Ujvári Sándor
Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Ruszin-Szendi Romulusz sokkoló kijelentései

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté a közösségi oldalán osztott meg egy felvételt, amelyben Magyar Péter közeli munkatársának több megdöbbentő nyilatkozata is hallható.

A videóban Ruszin-Szendi Romulusz arról is beszél, hogy a sorkötelezettség nincs megszüntetve, csak felfüggesztve van. Háború esetén

mindenki be lesz vonultatva

– nyilatkozta egy fórumon Magyar Péter embere. Az egykori parancsnok azt is mondta:

Ahol háború van vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség a gazdaságra.

Fegyverrel járkál, és újságírókat fenyeget Ruszin-Szendi Romulusz

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak.  A botrányra azóta már a Honvédelmi Minisztérium is reagált lapunknak.

Akasztással fenyegették meg a közmédia stábját tiszás szimpatizánsok Kötcsén – adta hírül az M1 Híradója. A tiszások vasárnap több alkalommal is verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. Ruszin-Szendi Romulusz, a levitézlett egykori vezérkari főnök, a Tisza honvédelmi tanácsadója fellökte a Mandiner munkáját végző riporterét.

 

