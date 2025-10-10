Elhúzták Rúzsa Magdi nótáját – videó

Hírlevél

Erdélyi pihenése során annyira jól érezte meg az énekesnő, hogy dalra fakadt egy erdő közepén. Rúzsa Magdi a Kicsiny falum című nótát adta elő.
Néhány felejthetetlen napot Erdélyben a vajdasági származású énekesnő. Rúzsa Magdi a családjával és a barátaival vett részt a medvesles.hu által szervezett programokon.

Rúzsa Magdi
Rúzsa Magdi Erdélyben, egy erdő közepén fakadt dalra
Fotó: TV2

Rúzsa Magdi lakodalmas nótára zendített 

Az egyik esemény a szekeres gasztro piknik volt, ahol zenekari élőzenés aláfestés mellett a Megasztár korábbi győztese is megajándékozta az egybegyülteket az énekhangjával. Rúzsa Magdi a 3+2 együttes népszerű lakodalmas nótáját, a Kicsiny falumat adta elő egy erdő közepén.

Nemrég az Origo is megírta, hogy a három ikergyermeket nevelő énekesnő is szerepel majd a jövő héten mozikba kerülő EMBER MARADJ – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmben.
 

 

