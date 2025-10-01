Súlyos járványra figyelmeztetnek, az influenzával együtt terjed

A Kemma.hu információi alapján a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ KN) friss adatai szerint a 39. héten 323 légúti megbetegedést regisztráltak a járásban, ami csökkenést mutat az előző időszakhoz képest. Leginkább a kisgyermekek érintettek, közülük négyezernél is többen betegedtek meg százezer főre vetítve. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a sárgaság (hepatitis A) járvány még mindig aktív: jelenleg négy góc van a járásban, három Ógyallán, egy pedig Észak-Komáromban. A szeptember végéig összesített adatok szerint már 140 megbetegedést tartanak nyilván.

A sárgaság és az influenza egyszerre támad

Fotó: Pexels

Mi az a sárgaság?

A fertőzés influenzaszerű panaszokkal kezdődhet (láz, rossz közérzet, étvágytalanság), majd később alakul ki a szem és a bőr besárgulása.

A gyógyulás hetekig, akár hónapokig is eltarthat, és szigorú diétát igényel.

Szigorú intézkedések a járvány ellen

A Komáromi járásban több mint 1500 ember áll orvosi megfigyelés alatt, akik kapcsolatba kerülhettek a betegekkel. Az intézkedések között szerepel:

kötelező védőoltások a kontakt személyeknek,

fertőtlenítések a járványgócokban,

iskolai higiéniai oktatások és kampányok,

artézi kutak tisztítása és biztonságos vízellátás biztosítása.

Eddig közel 1900 gyermek részesült higiéniai oktatásban, és a várótermekben is bemutatóvideókkal hívják fel a figyelmet a helyes kézmosásra.

Mire figyeljünk?

A szakemberek szerint a betegség első tünetei hasonlíthatnak egy influenzára,

ezért különösen fontos figyelni a sárgaság későbbi jeleire. A fertőzés megelőzésének kulcsa a rendszeres és alapos kézmosás, a megfelelő higiéniai szabályok betartása, valamint a veszélyeztetettek számára a védőoltás.

A járvány megfékezése érdekében hosszabb távú intézkedésekre lesz szükség, és a lakosság együttműködése kulcsfontosságú.