Rendkívüli

Orbán Viktor nagyon fontos bejelentést tett a nyugdíjakról

Hepatitis A

Súlyos járványra figyelmeztetnek, az influenzával együtt terjed

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az őszi időszakban egyre több a fertőzés, és a szakemberek ismét fokozott óvatosságra intenek. A sárgaság több településen is terjed, miközben a légúti megbetegedések száma továbbra is magas.
Hepatitis Ajárványveszélyfertőzésinfluenza

A Kemma.hu információi alapján a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ KN) friss adatai szerint a 39. héten 323 légúti megbetegedést regisztráltak a járásban, ami csökkenést mutat az előző időszakhoz képest. Leginkább a kisgyermekek érintettek, közülük négyezernél is többen betegedtek meg százezer főre vetítve. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a sárgaság (hepatitis A) járvány még mindig aktív: jelenleg négy góc van a járásban, három Ógyallán, egy pedig Észak-Komáromban. A szeptember végéig összesített adatok szerint már 140 megbetegedést tartanak nyilván.

influenza, megfázás, sárgaság
A sárgaság és az influenza egyszerre támad
Fotó: Pexels

Mi az a sárgaság?

A sárgaság (orvosi nevén ikterusz) nem önálló betegség, hanem egy tünetegyüttes, amelyet a vérben megemelkedett bilirubinszint okoz. Jellemző tünete a bőr, a szemfehérje és a nyálkahártyák sárgás elszíneződése. A mostani járvány hátterében a vírusos májgyulladás, vagyis a hepatitis A áll.

A fertőzés influenzaszerű panaszokkal kezdődhet (láz, rossz közérzet, étvágytalanság), majd később alakul ki a szem és a bőr besárgulása.

 A gyógyulás hetekig, akár hónapokig is eltarthat, és szigorú diétát igényel.

Szigorú intézkedések a járvány ellen

A Komáromi járásban több mint 1500 ember áll orvosi megfigyelés alatt, akik kapcsolatba kerülhettek a betegekkel. Az intézkedések között szerepel:

  • kötelező védőoltások a kontakt személyeknek,
  • fertőtlenítések a járványgócokban,
  • iskolai higiéniai oktatások és kampányok,
  • artézi kutak tisztítása és biztonságos vízellátás biztosítása.

Eddig közel 1900 gyermek részesült higiéniai oktatásban, és a várótermekben is bemutatóvideókkal hívják fel a figyelmet a helyes kézmosásra.

Mire figyeljünk?

A szakemberek szerint a betegség első tünetei hasonlíthatnak egy influenzára,

ezért különösen fontos figyelni a sárgaság későbbi jeleire. A fertőzés megelőzésének kulcsa a rendszeres és alapos kézmosás, a megfelelő higiéniai szabályok betartása, valamint a veszélyeztetettek számára a védőoltás.

A járvány megfékezése érdekében hosszabb távú intézkedésekre lesz szükség, és a lakosság együttműködése kulcsfontosságú.

 

