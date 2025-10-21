Meghalt Sári József, Kossuth-díjas zeneszerző

Életének 91. évében, vasárnap elhunyt Sári József Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja – tudatta az akadémia titkársága kedden az MTI-vel.

Sári József zeneszerző munkássága meghatározta a magyar kortárs zenét

Fotó: Mediaworks archív

Sári József pályakezdése és tanári munkássága

Sári József 1935. június 23-án született Lentiben. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán karvezetés, zeneszerzés szakon szerzett diplomát. 1971 és 1984 között a Német Szövetségi Köztársaságban (Frankfurt, Giessen) szabadfoglalkozású zeneszerzőként dolgozott. 1984-től a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanított. 1992 és 2005 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán a zeneelmélet-szolfézs tanszék vezetője, 1997-től 2005-ig egyetemi tanára volt.

1997-től 2007-ig a Magyar Rádió kortárs zenei lektoraként működött. 1998-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Főként vonószenekari műveket komponált. Két szerzői lemeze jelent meg.

Műveit rendszeresen játszották Magyarországon és külföldön, főként Németországban. Szerzeményei többször is szerepeltek a Tribune International Paris és az IGNM (Új Zene Nemzetközi Társasága) rendezvényein.

Több szerzeményét külföldi felkérésre írta, így például a Leoniden című darabot, amelyet a giesseni színház zenekara mutatott be 2004-ben. A finnországi Kornsholm Music Festival számára írta 2005-ben Kornsholm Concertino című művét. Der Hutmacher (A kalaposmester) című operáját 2008-ban mutatták be Regensburgban, Napfogyatkozás című operáját 2000-ben Pforzheimben, majd 2009-ben a Magyar Állami Operaházban.

Szerzeményeit az Editio Musica Budapest, a Bärenteiter, az Akkord, a Ricordi és Accent kiadó jelentette meg nyomtatásban, művei közül több mint negyven jelent meg CD-n a Hungaroton, a Fonó Records és a BMC Records kiadásában.

Temetéséről, búcsúztatásáról később adnak tájékoztatást - áll a közleményben.

