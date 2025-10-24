Sárkányok Kabul felett: bivalyerős történet kemény hősökkel és gyengéd érzelmekkel

A Svenk film- és mozimagazin stábjának a rendező Dyga Zsombor és a vágó Hack Júlia beszélt a Sárkányok Kabul felett című alkotásról.

A Sárkányok Kabul felett november 20-án érkezik a mozikba

Romantikus történet is kibontakozik a Sárkányok Kabul felettben

Dyga Zsombor szerint a Sárkányok Kabul felett valóságos alaptörténete bivalyerős, emellett benne van minden, ami egy ilyen sztorihoz kell: heroizmus, személyes történet, érzelmi szál.

Bízunk benne, hogy sikerül megragadnia mindent egyszerre”

– mondta a rendező. Hack Júlia, a film vágója szerint a Sárkányok Kabul felett nem csak egy akciófilm, mert egy nagyon szép romantikus történet is kibontakozik benne.

A vágás végig az érzelmekkel való játszás, hogy elérjük, hogy a néző az adott jelenetben éppen izguljon, féljen, aggódjon, örüljön, nevessen. Ehhez mindig meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek a legalkalmasabbak arra, hogy a nézőben érzelmeket váltsunk ki – emelte ki Hack Júlia.

A műsorban a Sárkányok Kabul felett közelgő premierje mellett szó lesz a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készülő, EGYKE című film forgatásáról, a Bölöni László erdélyi focilegenda életét bemutató film marosvásárhelyi bemutatójáról, és az Ember maradj! Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm születéséről is.

