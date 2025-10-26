Reneszánszát éli a savanyú káposzta, ezért érdemes fogyasztani

A németek nemzeti kedvence, a savanyú káposzta erjesztéssel készül, a finomra gyalult fejes káposzta és só elegyéből természetes módon tejsavbaktériumok bontják le a káposztában található cukrot – írja a Fitbook. Ez a folyamat egyrészt tartósítja a zöldséget, másrészt megadja azt a jellegzetes, enyhén savanykás ízt, aminek sokan nem tudnak ellenállni.

A savanyú káposzta igazi vitaminforrás

Fotó: Unsplash

A savanyú káposzta az immunrendszert is erősíti

A fermentálás során keletkező tejsav nemcsak az eltarthatóságot növeli, hanem támogatja a bélflóra egyensúlyát is, márpedig az egészséges bélrendszer az immunrendszer alapja.

A fermentált fejes káposzta igazi téli immunerősítő: magas C-vitamin-tartalmának köszönhetően segít a megfázás megelőzésében, és már 100 gramm is a napi szükséglet ötödét fedezi. Emellett jelentős mennyiségű K-vitamint is tartalmaz, amely elengedhetetlen a csontok egészségéhez.

A friss káposztával ellentétben a savanyított változat kíméletesebb az emésztéshez, nem okoz puffadást, és a benne lévő probiotikumok hozzájárulnak a jó bélműködéshez.

A savanyú káposzta nem véletlenül lett újra népszerű, hiszen egyszerre olcsó, természetes és rendkívül egészséges. Fogyasztásával nemcsak a bélrendszerünkért, hanem az immunrendszerünkért is sokat tehetünk. Egy tál friss savanyú káposzta a tányéron nemcsak a téli időszak egyik legjobb természetes vitaminforrása, hanem egy darabka hagyomány is.

