Az intézmény az összesített pontszámát is növelni tudta, ezzel a 272. helyet érte el a saját számításai szerint. A Semmelweis Egyetem ezzel nemcsak a legjobb magyar felsőoktatási intézmény maradt, hanem Kelet-Közép-Európában is megőrizte vezető helyét – írja a Semmelweis.hu.

Labor a Fogorvostudományi Kar megújult oktatói tereinek átadásán a budapesti Semmelweis Egyetemen, 2025. május 26-án.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A Semmelweis Egyetem több területen is kiemelkedő eredményt ért el

A brit rangsor öt fő terület alapján értékeli az intézményeket: oktatás, kutatási környezet, kutatási minőség, ipari eredmények és nemzetközi orientáció. Az egyetem legjobb eredményét az oktatás kategóriában érte el, ahol a 213. helyen végzett. Jelentős javulást mutatott a kutatási minőség mutatóban is. Ezen a területen 73 helyet lépett előre, a 325.-ről a 252. pozícióra. A rektor, dr. Merkely Béla szerint ez a tudományos munka kiválóságának további erősödését bizonyítja.

A világ 115 országából csaknem 2200 intézményt rangsoroltak a listán.

Magyarországról 12 egyetem került be a rangsorba. A Semmelweis mögött az Óbudai Egyetem, az ELTE és a Debreceni Egyetem következik, míg a világranglista élén az Oxford, az MIT, a Princeton és a Cambridge szerepel.

A Semmelweis Egyetem családbarát egyetem is

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter nemrég, a Semmelweis Egyetem doktoravatási ünnepségén elmondta, hogy az egyetem a tudományos tevékenységével, a kutatás, innováció terén is élen jár, emellett családbarát egyetem is. Hankó Balázs arról is beszámolt, hogy a megújulással létrejövő új felsőoktatási finanszírozási rendszer célja a középszerből való kilépés volt, a kormány autonómiát teremtett az egyetemeken, két és félszeresére nőtt a teljesítményösztönzés.

Hankó Balázs közölte, hogy már 12 magyar egyetem szerepel a világ legjobb 5 százalékában, a legjobb 1000-ben pedig 4 egyetemünk is helyet kapott.

Sőt, a Semmelweis Egyetem a 272. helyen áll, azaz a világ 30 ezer egyeteméből a legjobb 1 százalékban található. Ez a pozíció egyúttal azt is jelenti, hogy a Semmelweis Egyetem a V4-es országokat tekintve a legjobb helyen áll!

A rangsor is bizonyítja, hogy magyar egyetemek sikeresek, folyamatosan fejlődnek. Teszik mindezt annak ellenére is, hogy Brüsszel akadályozza az egyetemeinket azzal, hogy kizárja az Erasmusból, valamint a Horizontból a magyar fiatalokat.

De a megújult modellnek, a Pannónia Ösztöndíjprogramnak és a HU-rizontnak köszönhetően a magyar egyetemek egyre jobban teljesítenek és biztos vagyok benne, hogy 2030-ra lesz magyar egyetem a világ 100 legjobbja között