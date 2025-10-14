Óriási világsiker lett a Semmelweis HELP applikáció

A Semmelweis HELP applikáció és webes platform célja, hogy bárki gyorsan és hiteles forrásból kapjon útmutatást, mit tegyen, ha hirtelen rosszul lesz, megsérül vagy tünetei jelentkeznek. A felhasználó néhány egyszerű kérdés megválaszolásával megtudhatja, szükséges-e orvosi ellátás, vagy az adott probléma akár otthon is kezelhető.

A Semmelweis HELP applikációt már több mint 257 ezren használják világszerte, hogy gyors és megbízható egészségügyi tanácsot kapjanak tüneteik alapján. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A Semmelweis HELP alkalmazás jelenleg 740 betegséget, egészségügyi helyzetet és 778 különböző tünetet tartalmaz.

2024 októberében a fejlesztés új szintre lépett, amikor a gyermekmodul után megjelent a felnőtt betegségekkel kapcsolatos bővítés, így most már teljes körűen segíti a lakosság egészségügyi tájékozódását.

A Semmelweis HELP applikációt eddig több mint 257 ezren vették igénybe. A mobilverziót 122 ezren töltötték le, míg a help.semmelweis.hu oldalt 135 ezren látogatták meg.

A fejlesztés sikerét jól mutatja, hogy nyolcezernél is több külföldi felhasználó telepítette a telefonjára az alkalmazást — nemcsak a környező országokból, hanem Finnországból, Japánból, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és Kanadából is.

A visszajelzések szerint a program nemcsak a családokban, hanem óvodákban és iskolákban is hasznos segítség, ha valaki hirtelen rosszul érzi magát.

Hiteles orvosi tartalmak, szakmai ajánlások

A Semmelweis HELP tartalmait a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ validálta, így a felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy hiteles információkat kapnak.

A mobilalkalmazást és a weblapot a Magyar Orvosi Kamara, a Házi Gyermekorvosok Társasága és az Országos Mentőszolgálat is ajánlja, ami tovább erősíti a fejlesztés szakmai megbízhatóságát.

A Semmelweis Egyetem célja, hogy a lakosság számára is közérthető, mégis szakmailag pontos útmutatást adjon. A projekt ezzel hozzájárul a lakossági egészségtudatosság növeléséhez és a sürgősségi ellátás tehermentesítéséhez.

A Semmelweis HELP az elmúlt években több szakmai díjat is elnyert.

2025-ben a Smash The Legacy App versenyen a „Pocket Buddy” kategória győztese lett,

elnyerte az Egészségfejlesztő Kórház Díj 2025 címet a Magyar Kórházszövetségtől,

2024-ben pedig „Az Év Honlapja” pályázaton az Év applikációja különdíját is bezsebelte.

Már 2023-ban, a bevezetése után néhány hónappal megkapta „Az év legjobb eHealth fejlesztése” elismerést, valamint az Egészségértés Díj fődíját az egészségügyi intézmény kategóriában.

Innováció és elhivatottság a háttérben

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora hangsúlyozta: az intézmény hármas küldetése — oktatás, kutatás és gyógyítás — mellett kiemelten fontos a lakosság edukációja is.



A Semmelweis Egyetem sikerének titka, hogy itt mindig olyan emberek dolgoznak, akik nem érik be azzal, hogy elvégzik a napi teendőiket, mert többet akarnak adni. A kiválóság nem érhető el újító gondolat és befektetett munka nélkül

— fogalmazott a rektor.