Tombol a járvány a szomszédban, már a hadsereget is bevetették

Horvátországban továbbra is vészesen terjed az afrikai sertéspestis. A vírus emberre nem veszélyes, de házisertéseket és vaddisznókat is fertőz, jelentős károkat okozva az állattartásban és a húsiparban. A Sonline tájékoztatása szerint a fertőzés már mindössze néhány tíz kilométerre van a magyar határtól, így fokozott óvintézkedésekre van szükség a határ menti régiókban.

Tovább terjed az afrikai sertéspestis a szomszédban - Fotó: MW/Illusztráció

Afrikai sertéspestis: egyre több állatot érint a fertőzés

Az érintett horvátországi telepeken tízezres nagyságrendben kellett elaltatni állatokat – a hatóságok a hadsereg bevonására kényszerültek a járványügyi helyzet kezelésébe. A szakemberek szerint a vírus gyors terjedése részben az emberi tényezőknek, például a felelőtlen vagy illegális tevékenységeknek köszönhetőek, ezért mindenkit az óvatosságra és a szabályok szigorú betartására szólítanak fel.

Magyarországon jelenleg nincs fertőzött állomány, Somogy megyében a bevizsgált vaddisznók teszteredményei mind negatívak lettek. A határközeli Baranya megyében viszont mintegy 335–340 ezer sertést tartanak nyilván – itt a telepek járványügyi felügyelete, az állatok forgalmának szabályozása és a fertőzött állományok gyors elkülönítése kiemelt feladat.

